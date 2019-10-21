Меркантильный гороскоп: с кем в браке вы разбогатеете

Овнам необходимо быть ближе со знаками воздушной стихии, а особенно с Водолеями. Это идеальная пара для них. Весы тоже могут притянуть денежную удачу. Избегать Овнам следует Скорпионов – они пустят их по миру.

Тельцам будет полезна связь с Водолеями или Скорпионами. Союз с данными знаками может принести Тельцам невероятную денежную удачу. Неплохо дела пойдут и с представителями огненных знаков (Львами, Стрельцами и Овнами), однако в этих случаях Тельцам придется потрепать свои нервы.

Близнецы смогут притянуть деньги в паре со Львами. Лев для представителей данного знака – это настоящий денежный магнит. Козерог, Телец и Дева рядом с Близнецом сами могут неплохо заработать, но своему партнеру-Близнецу они ничем не помогут. А Скорпионы и вовсе могут разорить Близнецов.

Ракам для того, чтобы разбогатеть, необходим союз со Львами, Овнами и Стрельцами. Как вариант – Тельцы. Они смогут как сами заработать, так и к Ракам деньги притянуть.

Львы будут богаты в паре с Близнецами. Эта парочка просто невероятно удачлива в деньгах. Вместе они достаточно быстро смогут разбогатеть. Подходят для счастливой и безбедной жизни в браке Львам также Весы, Водолеи, Козероги, Девы и Тельцы. Избегать нужно Скорпионов, его присутствие рядом будет отпугивать денежную удачу.

Девам нужна поддержка Скорпионов. Если для большинства знаков Скорпионы являются полностью несовместимыми в денежном вопросе, то в этом случае они будут исполнять роль главного рулевого. Скорпионы помогут Девам найти пути развития. Следуя своей интуиции, они укажут Девам на возможности быстрого обогащения.

Весы приносят удачу в бизнесе практически всем знакам Зодиака. Они притягивают деньги к своим вторым половинкам, но сами при этом остаются без гроша. Единственный, кто может помочь представителям этого знак - Стрелец. Если они объединятся в любовном союзе, то смогут добиться финансового успеха.

Со Скорпионами все сложно: они отводят деньги практически ото всех знаков! Единственные, кому союз со Скорпионами не принесет разорения, это Козероги, Тельцы и Девы. Если же Скорпион хочет привлечь удачу лично к себе, то ему стоит связать свою судьбу со Львом, Овном или Стрельцом. Но в этих случаях Скорпионам нужно быть готовыми самостоятельно обеспечивать свою семью, так как эти знаки вместе с ними много заработать не смогут.

Стрельцам повезет с Водолеями и Весами. Если они создадут семью с одним из этих знаков, им обеспечено богатое будущее. Если же они сами хотят выступать в роли магнита для денег, им следует связать свою жизнь с Козерогами, Девами или Тельцами. Эти знаки, благодаря удачливости Стрельцов, смогут добиться финансового успеха и обеспечить семью.

Козерог – это знак, на финансовое благополучие которого никто не может повлиять. Так что им не нужно задумываться о совместимости в сфере денег. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на союз со Стрельцами, Овнами или Львами. Брак с этими знаками может гарантировать стабильную прибыль.

Водолеям лучше вступать в брак с представителями стихии огня: Стрельцами, Овнами и Львами. Принесут денежную удачу и Весы с Тельцами. А вот Скорпионов нужно сторониться – финансовый дела пойдут плохо!