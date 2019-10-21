Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Лучше всего дела с финансами будут обстоять у тех, кто уверен в себе и не боится временных препятствий. Чтобы обрести спокойствие и не пасовать перед трудностями, важно позаботиться о крепком сне, правильном образе жизни, так как именно в здоровом теле обитает здоровый дух.

Овен

Важные финансовые вопросы Овнам лучше решить в первые дни недели. Ковать железо нужно пока горячо — дальше энергия небесных светил ослабнет, и Овны могут потерять расположение Фортуны. Особенно опасны решения, принятые импульсивно, сгоряча. В среду изменится энергетика Солнца, которое перейдет в созвездие Скорпиона; Овнам будет сложнее распоряжаться финансами, пока адаптация к новому астрологическому положению не закончится.

Телец

Тельцам астрологи советуют на этой неделе работать над внутренним миром и самодисциплиной. Выдержка Тельцов — их сильная сторона, она поможет в принятии решений. Покупки лучше планировать заранее, не поддаваясь сиюминутным желаниям. Благоприятными будут решения, связанные с домом, а также с гардеробом: возможно, Тельцы захотят обновить пальто или обувь и подготовиться к зиме заранее.

Близнецы

Отправляться за покупками Близнецам, согласно финансовому гороскопу, лучше в выходные: так можно и время с пользой провести, и нужные товары выбрать без спешки и в отличном расположении духа. Вещи, купленные в это время, могут стать счастливыми талисманами, к тому же не исключено, что Близнецы прикупят вещичку с хорошей скидкой и высоким качеством. А вот в будние дни стоит уделить время работе, а не походам по магазинам в обеденный перерыв или заказам через интернет.

Рак

Неблагоприятные дни для Раков на неделе с 21 по 27 октября — вторник и среда. На это время лучше не планировать важных деловых встреч и крупных приобретений. Но что делать, если поменять планы уже нельзя? Главное — не паниковать. Ракам пригодятся медитации для снятия стресса, тревоги и усталости, которые помогут взять себя в руки. Все даты, числа, траты и договоренности лучше фиксировать в записной книжке. Так Раки смогут избежать осечек и неудобных разногласий.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам дождаться среды, а уже потом действовать: штурмовать карьерные высоты, покупать или перепродавать вещи, ходить на собеседования. Многие обстоятельства в середине недели могут кардинально измениться, причем трудно предсказать, в лучшую или в худшую сторону. Гибкость и готовность меняться согласно требованиям извне — черты, которые очень пригодятся Львам, чтобы восполнить убытки или увеличить достаток.

Дева