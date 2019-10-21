Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Гороскопы издавна помогали людям планировать дела на будущее, менять свою жизнь и выбирать оптимальные варианты. Финансовый еженедельный гороскоп пригодится всем знакам Зодиака: конец октября намечается насыщенный и непростой.
Лучше всего дела с финансами будут обстоять у тех, кто уверен в себе и не боится временных препятствий. Чтобы обрести спокойствие и не пасовать перед трудностями, важно позаботиться о крепком сне, правильном образе жизни, так как именно в здоровом теле обитает здоровый дух.
Овен
Важные финансовые вопросы Овнам лучше решить в первые дни недели. Ковать железо нужно пока горячо — дальше энергия небесных светил ослабнет, и Овны могут потерять расположение Фортуны. Особенно опасны решения, принятые импульсивно, сгоряча. В среду изменится энергетика Солнца, которое перейдет в созвездие Скорпиона; Овнам будет сложнее распоряжаться финансами, пока адаптация к новому астрологическому положению не закончится.
Телец
Тельцам астрологи советуют на этой неделе работать над внутренним миром и самодисциплиной. Выдержка Тельцов — их сильная сторона, она поможет в принятии решений. Покупки лучше планировать заранее, не поддаваясь сиюминутным желаниям. Благоприятными будут решения, связанные с домом, а также с гардеробом: возможно, Тельцы захотят обновить пальто или обувь и подготовиться к зиме заранее.
Отправляться за покупками Близнецам, согласно финансовому гороскопу, лучше в выходные: так можно и время с пользой провести, и нужные товары выбрать без спешки и в отличном расположении духа. Вещи, купленные в это время, могут стать счастливыми талисманами, к тому же не исключено, что Близнецы прикупят вещичку с хорошей скидкой и высоким качеством. А вот в будние дни стоит уделить время работе, а не походам по магазинам в обеденный перерыв или заказам через интернет.
Рак
Неблагоприятные дни для Раков на неделе с 21 по 27 октября — вторник и среда. На это время лучше не планировать важных деловых встреч и крупных приобретений. Но что делать, если поменять планы уже нельзя? Главное — не паниковать. Ракам пригодятся медитации для снятия стресса, тревоги и усталости, которые помогут взять себя в руки. Все даты, числа, траты и договоренности лучше фиксировать в записной книжке. Так Раки смогут избежать осечек и неудобных разногласий.
Лев
Астрологи рекомендуют Львам дождаться среды, а уже потом действовать: штурмовать карьерные высоты, покупать или перепродавать вещи, ходить на собеседования. Многие обстоятельства в середине недели могут кардинально измениться, причем трудно предсказать, в лучшую или в худшую сторону. Гибкость и готовность меняться согласно требованиям извне — черты, которые очень пригодятся Львам, чтобы восполнить убытки или увеличить достаток.
Дев ожидает ненапряженная и ровная неделя. Они смогут обстоятельно и без лишней спешки разобраться с расходами, раздать долги или сделать полезные приобретения, разделаться с подвисшими рабочими вопросами. Последовательность и внимательность к мелочам сослужат Девам хорошую службу. А вот негатив пора оставить в прошлом: Девам стоит избавиться от пяти фраз, которые разрушают энергетику, и перестать критиковать себя, свои решения и размер своего бюджета.
Весы
Пятница и суббота грозят стать сложными днями для Весов, но в их силах изменить реальность вокруг себя. Некоторые дела, связанные с финансами, стоит перенести на середину недели или, наоборот, на воскресенье, рабочие задачи тоже не нужно копить и откладывать до последнего рабочего дня. Чем меньше будет факторов риска — тем лучше. Аспекты небесных светил в воскресенье располагают к отдыху и к покупкам, связанным с восстановлением сил.
Скорпион
На этой неделе Скорпионы будут целенаправленно двигаться к новым достижениям в денежной сфере. Внимательность, однако, им не повредит: не стоит оставлять без присмотра кошелек, дорогие гаджеты или банковскую карту в людных местах. Кроме того, активные действия, направленные на достижение благосостояния, важно чередовать с отдыхом, иначе можно сильно выдохнуться под конец недели и подпортить себе планы на выходные.
Стрелец
Если Стрельцы хотят добиться успеха в карьере, получить прибавку или новую должность, им стоит пустить в дело все свое обаяние, проявить свои лучшие качества и таланты и не бояться ответственных задач. Перед ними появится реальная перспектива успеха. Но излишне громкие разговоры о будущих достижениях грозят навредить делу: астрологи предостерегают Стрельцов, что не нужно рассказывать всем о своих планах и хвалиться еще не достигнутыми результатами. Счастье на этой неделе любит тишину.
Козерог
Водолей
Представителям этого знака Зодиака вторая половина октября сулит полезные знакомства: не стоит недооценивать важность делового общения. Сейчас именно через социальные взаимосвязи можно найти перспективную работу, получить ценный совет, принять к сведению чужой опыт. Однако 27 числа стоит быть настороже: Солнце и Марс могут лишить Водолеев веры в себя, а без нее произвести нужное впечатление не получится.
Рыбы
Рыбам предстоит отказаться от вредных привычек, будь то любовь к перекурам, опоздания на работу или вечерний серфинг в социальных сетях вместо полноценного отдыха. Сейчас у Рыб сфера работы и денег в приоритете, однако им необходимо трудиться не только над проектами или поручениями начальства, но и над собой, чтобы реализовать потенциал, а не упустить все шансы на успех из-за сиюминутных слабостей.