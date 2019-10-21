Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Лучший способ защититься от проблем в любой период — это повысить свою энергетику. Десять полезных приемов будут в этом плане лучшими помощниками. Сильное биополе помогает бороться с плохим настроением, привлекать удачу и нейтрализовать отрицательное воздействие звезд и планет.

Овен

У Овнов начинается не самая лучшая пора. Первые два дня недели будут довольно благоприятными и стабильными, так что все основные дела лучше решить в понедельник и вторник. Начиная со среды энергетика звезд станет деструктивной. Оставшаяся неделя может быть неблагоприятной и даже в некотором плане опасной.

Чтобы противостоять проблемам или не допустить их появления, Овнам важно бороться с собственной импульсивностью. Также астрологи рекомендуют не общаться с людьми агрессивных знаков Зодиака. Стоит следить за словами, а также думать перед каждым своим шагом. Риски и авантюры сейчас Овнам точно ни к чему.

Телец

У Тельцов есть редкая возможность исправить прошлые ошибки. Звезды и планеты сейчас расположились наиболее благоприятно. Духовные поиски для многих Тельцов станут настоящим спасением от проблем и негатива. Астрологи советуют сосредоточиться на приятных воспоминаниях.

На работе возможны стрессы и неприятности, из-за которых ухудшится настроение. Не нужно бояться неурядиц, потому что с ними можно будет справиться привычными методами. Тельцам нужно немного спокойствия. Улучшить настроение помогут близкие, друзья, общение с новыми людьми и методика холотропного дыхания.

Близнецы

Близнецам расслабиться после тяжелых трудовых будней на выходных поможет шопинг, встреча с друзьями, а также смена обстановки. Нужно проявлять больше активности, потому что она является залогом счастья. Несмотря на то, что эта неделя будет рядовой, можно улучшить самочувствие и настроение. Для этого нужно воспользоваться тремя полезными практиками.

Также у Близнецов появятся новые возможности, но пока разглядеть их в потоке дел будет достаточно сложно. Всё, что требуется от представителей этого знака — трудолюбие и ответственность. В такое время можно переделать множество дел на работе и по дому, избавиться от всего, что мешает развитию.

Рак

Ранимые Раки станут на этой неделе еще более уязвимыми, потому им следует побольше общаться со з наками Зодиака, которые сильны духом . У них можно будет научиться чему-то полезному, а также зарядиться от них позитивом. Очень благоприятным станет понедельник. Астрологи рекомендуют Ракам в этот день не закрываться от мира, а наоборот, быть открытыми и добродушными.

Вторник и среду эксперты сайта dailyhoro.ru называют самыми неблагоприятными днями. 22 и 23 числа Ракам стоит поменьше рисковать и не торопить события. Стремительность и динамика сейчас могут только навредить. Лучше просто быть наблюдательными и внимательными ко всему, что происходит.

Лев