Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Гороскопы помогают нам преодолевать препятствия на пути, поэтому советы астрологов полезны для каждого Знака Зодиака. Они подскажут, как избежать проблем на этой неделе и где найти счастье.
Лучший способ защититься от проблем в любой период — это повысить свою энергетику. Десять полезных приемов будут в этом плане лучшими помощниками. Сильное биополе помогает бороться с плохим настроением, привлекать удачу и нейтрализовать отрицательное воздействие звезд и планет.
Овен
У Овнов начинается не самая лучшая пора. Первые два дня недели будут довольно благоприятными и стабильными, так что все основные дела лучше решить в понедельник и вторник. Начиная со среды энергетика звезд станет деструктивной. Оставшаяся неделя может быть неблагоприятной и даже в некотором плане опасной.
Чтобы противостоять проблемам или не допустить их появления, Овнам важно бороться с собственной импульсивностью. Также астрологи рекомендуют не общаться с людьми агрессивных знаков Зодиака. Стоит следить за словами, а также думать перед каждым своим шагом. Риски и авантюры сейчас Овнам точно ни к чему.
Телец
На работе возможны стрессы и неприятности, из-за которых ухудшится настроение. Не нужно бояться неурядиц, потому что с ними можно будет справиться привычными методами. Тельцам нужно немного спокойствия. Улучшить настроение помогут близкие, друзья, общение с новыми людьми и методика холотропного дыхания.
Близнецы
Близнецам расслабиться после тяжелых трудовых будней на выходных поможет шопинг, встреча с друзьями, а также смена обстановки. Нужно проявлять больше активности, потому что она является залогом счастья. Несмотря на то, что эта неделя будет рядовой, можно улучшить самочувствие и настроение. Для этого нужно воспользоваться тремя полезными практиками.
Также у Близнецов появятся новые возможности, но пока разглядеть их в потоке дел будет достаточно сложно. Всё, что требуется от представителей этого знака — трудолюбие и ответственность. В такое время можно переделать множество дел на работе и по дому, избавиться от всего, что мешает развитию.
Рак
Вторник и среду эксперты сайта dailyhoro.ru называют самыми неблагоприятными днями. 22 и 23 числа Ракам стоит поменьше рисковать и не торопить события. Стремительность и динамика сейчас могут только навредить. Лучше просто быть наблюдательными и внимательными ко всему, что происходит.
Лев
У Львов на этой неделе ожидается смена настроения и энергетики, потому что в среду 23 октября планеты и звезды станут негативными. Катализатором любовных проблем будет грубость и неосмотрительность. В финансовой сфере лучше пока поберечь силы и деньги. Нужно повременить с покупками, которые могут подождать.
Сильные заговоры на везение помогут Львам сохранить лидирующие позиции на всех фронтах. Проблемы могут приходить с разных сторон, поэтому терять бдительность ни в коем случае нельзя. Изменения в положении звезд могут спровоцировать вспышки ностальгии, а также снижение решительности. Не нужно копаться в прошлом.
Дева
У Дев ожидается размеренная и спокойная неделя. Ситуация в любви будет стабильной: навредить отношениям могут только негативные установки. Пришло время посмотреть на мир более оптимистично. В финансовой сфере это время идеально подходит для монотонной работы.
Возможны какие-то внеплановые изменения, но их вероятность крайне мала. Сейчас очень предсказуемое время, которым стоит воспользоваться в своих целях. Астрологи советуют быть чуть более осторожными и сторониться конфронтаций в семье и на работе. Харизма и обаяние не помогут отстоять свое мнение в споре, так что лучше избегать конфликтов.
Весы
В делах и в работе стоит сохранять последовательность действий. Не нужно браться за все дела сразу, торопиться. Лекарством от проблем станут спокойствие и рассудительность. Шестое чувство придет на помощь в трудную минуту, поэтому нужно чаще прислушиваться к интуиции.
Скорпион
Эта неделя для Скорпионов будет одной из самых спокойных за последние пару месяцев. Звезды и планеты сейчас не особо гармоничны, зато их энергетика предсказуема и понятна. Астрологи говорят, что эта неделя отлично подходит практически для любых спокойных и привычных дел. Отдых должен быть размеренным, без рисков и длительного пребывания среди большого количества людей.
Скорпионам стоит научиться распознавать знаки судьбы, потому что их может быть довольно много. Вселенная постарается направить представителей этого знака по верному пути, но будет делать это очень ненавязчиво, едва заметно. Скорпионы смогут скрыто влиять на окружающих, провоцируя их на различные действия. Роль представителей этого знака в каких-то общих делах и вопросах будет очень важной.
Стрелец
Стрельцам гороскоп не сулит неприятностей, потому что планеты и звезды благоприятно настроены. Эти люди смогут стать примером для подражания, особенно если будут чаще проявлять инициативу на работе и в семейных делах.
Планеты сделают так, что Стрельцы окажутся в центре внимания. Это хорошо скажется на их удаче в любви. Всем, кто находится в поисках второй половинки, можно смело заводить новые знакомства, но важно избегать общения с лживыми знаками Зодиака. Ночные светила наделят Стрельцов особой харизмой, которую можно использовать и в деловой сфере. Именно она станет самой важной на этой неделе.
Козерог
Самым благоприятным днем станет воскресенье. 27 числа звезды и планеты будут очень активными и созидательными, поэтому последний день недели можно посвятить тому, чего захочет сердце. Козероги станут сильными и готовыми к любым свершениям. Главное — продумать все планы на 27 число заранее.
Водолей
У Водолеев ожидается довольно благоприятный период, в который астрологи советуют бороться с негативными чувствами, разрушающими удачу. Сейчас наступает время позитивного общения, новых знакомств, приятных дел. Жизнь Водолеев может преобразиться, особенно 27 октября, в самый лучший день недели.
Желательно продумывать планы заранее, заниматься почаще уборкой и домашними делами, так как это поможет избавиться от стресса и негатива. Пришло время выбросить весь ненужный хлам. Также астрологи советуют не обращать внимание на различные неприятные мелочи, выбивающие из колеи, на критику посторонних и на мнение незнакомых людей. Сейчас стоит сосредоточиться на том, что действительно важно.
Рыбы
У Рыб самыми важными сферами станут финансы и работа. Чтобы преуспеть в них, придется избавиться от вредных привычек, которые отталкивают финансовую удачу. Деньги любят уверенность, а Рыбам порой именно этого не хватает. Это талантливые и умные люди, которым нужно стать немного смелее.
Самый важный день недели для Рыб — понедельник, потому что 21 числа звезды окажутся в очень хорошем положении. Нужно включиться в работу. Астрологи советуют не упускать деталей и как можно ответственнее относиться к делам, особенно если это командные проекты. Подводить своих коллег не стоит. В любви совместные дела тоже будут весьма полезным выбором.