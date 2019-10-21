Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 октября

Для этого достаточно поддерживать в нем порядок и позитивную атмосферу.

Овен

Овнам улыбнется удача в любовной сфере. Эта неделя окажется наилучшим периодом для свиданий, романтики, новых знакомств и начала отношений. В любви Овнам понадобится больше смелости, потому что без нее не получится стать более искренними, а противоположный пол будет требовательным в этом плане.

В сфере денег и работы Овнам помогут аффирмации на успех и богатство. Они поспособствуют приобретению мотивации, помогут избавиться от негативных программ и сомнений. Люди этого знака редко боятся, но часто испытывают сомнения, которые играют негативную роль. Звезды советуют не сомневаться в себе.

Телец

Тельцам стоит держаться поближе к ответственным и надежным знакам Зодиака, потому что наступает период, когда доверять некоторым окружающим нельзя. Звезды хотят, чтобы Тельцы чаще проявляли инициативность и самодостаточность. Именно это поможет им преуспеть во всех сферах жизни в период с 21 по 27 октября. Конец октября нельзя назвать простым временем, но найти ключ к проблеме будет реально.

Влияние космоса на жизнь Тельцов окажется позитивным. Заметно улучшится настроение, появится больше удачи, и решатся многие неурядицы. В работе стоит избегать прокрастинации и лени, а также не бояться делать некоторые дела вместе с кем-то рука об руку. Это могут быть самые разные люди, но главное, чтобы Тельцы им доверяли.

Близнецы

Близнецам на этой неделе необходимо избегать публичных ссор, особенно со второй половинкой. Звезды и планеты хотят, чтобы люди этого знака не искали конфликтов. Пришло время побыть наблюдателями, осторожно ищущими удачный момент для нападения. Рваться в гущу событий пока не стоит — нужно присмотреться к людям.

Астролог советует представителям этого знака избавиться от злости, обид и негативных эмоций. В этом им помогут пять эффективных способов. Звезды также хотят, чтобы Близнецы не игнорировали просьбы других людей, стремились доводить все свои дела до конца. Конечно, порой это непросто, но нужно довериться сердцу, забыв о негативе, жадности, ревности и всех чувствах, которые мешают наслаждаться жизнью.

Рак

Раков в период с 21 по 27 число ожидают события, последствия которых нельзя будет исправить в будущем. Пугаться этого не стоит, потому что многие ситуации повлекут за собой приятный исход. Звезды хотят, чтобы Раки просто расслабились и начали плыть по течению. Это сэкономит нервы, силы и время.

Чем действительно стоит заняться Ракам, так это своими самыми ужасными привычками по знаку Зодиака. Если есть что-то такое, что мешает им работать, отдыхать или знакомиться с людьми, нужно от этого поскорее избавиться, пока звезды готовы им в этом помочь. На выходных Раков ожидают судьбоносные встречи, поэтому есть шанс обрести свою любовь.

Лев