Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 октября

Достигнуть благополучия на этой неделе поможет правильный отдых в правильном месте и с правильными людьми. Восстанавливать энергетику лучше всего в родных стенах, поэтому желательно сделать свой дом местом силы.
Для этого достаточно поддерживать в нем порядок и позитивную атмосферу.
Овен
Овнам улыбнется удача в любовной сфере. Эта неделя окажется наилучшим периодом для свиданий, романтики, новых знакомств и начала отношений. В любви Овнам понадобится больше смелости, потому что без нее не получится стать более искренними, а противоположный пол будет требовательным в этом плане.
В сфере денег и работы Овнам помогут аффирмации на успех и богатство. Они поспособствуют приобретению мотивации, помогут избавиться от негативных программ и сомнений. Люди этого знака редко боятся, но часто испытывают сомнения, которые играют негативную роль. Звезды советуют не сомневаться в себе.
Телец
Влияние космоса на жизнь Тельцов окажется позитивным. Заметно улучшится настроение, появится больше удачи, и решатся многие неурядицы. В работе стоит избегать прокрастинации и лени, а также не бояться делать некоторые дела вместе с кем-то рука об руку. Это могут быть самые разные люди, но главное, чтобы Тельцы им доверяли.
Близнецы
Близнецам на этой неделе необходимо избегать публичных ссор, особенно со второй половинкой. Звезды и планеты хотят, чтобы люди этого знака не искали конфликтов. Пришло время побыть наблюдателями, осторожно ищущими удачный момент для нападения. Рваться в гущу событий пока не стоит — нужно присмотреться к людям.
Астролог советует представителям этого знака избавиться от злости, обид и негативных эмоций. В этом им помогут пять эффективных способов. Звезды также хотят, чтобы Близнецы не игнорировали просьбы других людей, стремились доводить все свои дела до конца. Конечно, порой это непросто, но нужно довериться сердцу, забыв о негативе, жадности, ревности и всех чувствах, которые мешают наслаждаться жизнью.
Рак
Чем действительно стоит заняться Ракам, так это своими самыми ужасными привычками по знаку Зодиака. Если есть что-то такое, что мешает им работать, отдыхать или знакомиться с людьми, нужно от этого поскорее избавиться, пока звезды готовы им в этом помочь. На выходных Раков ожидают судьбоносные встречи, поэтому есть шанс обрести свою любовь.
Лев
Львы сейчас вполне могут расставить приоритеты сами, потому что звезды довольно спокойны. Начиная со среды созидательная энергия ночных светил начнет резко падать, что отразится на настроении Львов. Это приведет к появлению лени и апатии, избавиться от которых предстоит при помощи повышения энергетики. Нужно стремиться к постоянной физической активности, чаще бывать на улице, общаться с приятными людьми.
На выходных Львам не помешает небольшой шопинг, смена обстановки, поход к стилисту или парикмахеру. Желательно избегать необдуманных шагов. Лучше согласовывать каждое свое действие с близкими, чтобы потом не пожалеть. Львам свойственно полагаться на интуицию, но сейчас нужно почаще прислушиваться к окружающим.
Дева
У каждого из знаков Зодиака есть свои скрытые возможности. На этой неделе звезды и планеты помогут Девам раскрыться. Представители этого знака станут сильнее, успешнее, у них появятся новые друзья. Также Девам удастся победить своих врагов и недоброжелателей. Не нужно ждать у моря погоды, потому что пришла пора действовать. Особенно это касается сферы денег и любви. Нельзя надеяться на чудо, ведь его источником часто являемся мы сами.
Девам удастся нейтрализовать свои страхи, обрести новую мотивацию в привычных делах. Конец октября станет для них поистине волшебным временем, которое лучше потратить на себя. Во многих сферах жизни Дев ожидает сдвиг с мертвой точки. Дела начнут продвигаться, а некоторые из них могут и вовсе дойти до финальной стадии с минимальными затратами сил и времени.
Весы
В начале недели у Весов может появиться желание отгородиться от всего мира, уйти в тень. Нужно бороться с этим желанием и позволить безраздельно править доброте и великодушию. Есть небольшая вероятность того, что в середине недели начнутся перепады настроения. Это последствия легкой дисгармонии звезд и планет.
Скорпион
У представителей этого знака Зодиака начинается очень важный период, в который стоит быть добрее к людям и научиться их прощать. Скорпионы относятся к одним из самых мстительных знаков Зодиака, поэтому придется непросто. Но когда мы кого-то прощаем, это делает нас более свободными, так что стоит отказаться от негатива.
Скорпионам важно сфокусироваться на делах и не тратить все свободное время только на развлечения. Достойный отдых можно будет организовать для себя в выходные, когда звезды будут более предрасположены к позитиву. Скорпионам стоит также избегать захламления дома, беспорядка, так как это снизит их продуктивность.
Стрелец
Стрельцам не нужно выходить из зоны комфорта, чтобы стать счастливее, потому что они и так живут в постоянной динамике, в бесконечно бешеном ритме. Наоборот, им стоит отдохнуть, посмотреть на себя и на свою жизнь со стороны, заняться самоанализом. Эта неделя идеально подойдет для отдыха, начала отпуска. Если это будет время работы и дел, то лучше соглашаться на деловые поездки.
На настроении хорошо скажется физическая активность, свежий воздух, водные процедуры. Также рекомендуется воспользоваться специальными физическими упражнениями для снятия стресса и повышения энергетики. В повседневных происшествиях не стоит искать какой-то скрытый смысл. Все, что сейчас происходит, абсолютно случайно.
Козерог
В целом эта неделя отлично подойдет для любых дел, но стоит быть осторожнее, потому что некоторые планы грозят сорваться. Если Козерогов настигнет разочарование, то не нужно воспринимать это как начало черной полосы, ведь в нашей жизни часто бывает так, что проблемы в одной сфере приводят нас к триумфу в другой.
Водолей
У Водолеев начинается время больших побед. Этим людям стоит избегать зависти, которая тормозит приближение успеха. Также им понадобится чуть больше скромности, чтобы произвести положительное впечатление на хороших людей. Вообще, окружающие люди в этот период будут играть далеко не самую последнюю роль в делах Водолеев, поэтому с ними лучше идти только на компромиссы.
Консервативность в поведении, во внешнем виде и во взглядах пойдет Водолеям на пользу. Особенно актуально это для начала недели, когда удачи будет очень не хватать. Также полезно следить за знаками Вселенной, предупреждающими о приближении опасности. Звезды сейчас активны, и лучше подготовиться ко всему.
Рыбы
Рыбам не стоит общаться с жадными знаками Зодиака. Нужно поддерживать плотную связь с теми, у кого можно чему-нибудь научиться. Люди, которые великодушно будут делиться опытом, смогут научить Рыб чему-то очень полезному, поэтому не стоит отказываться от их помощи, советует dailyhoro.ru.
Неделя покажется Рыбам сложной, но к ее концу они смогут осознать, что на самом деле все трудности пошли им на пользу. В эти семь дней можно заниматься обучением, получением новых знаний. Также звезды хотят, чтобы Рыбы посетили отчий дом, встретились с родителями, дальними родственниками. Не стоит избегать общения с новыми людьми: знакомства станут очень полезными как в любви, так и в работе.