Выходит замуж? Отдыхающая с бойфрендом в Риме Ольга Бузова показала кольцо

Пока в эфире идет шоу «План Б», в котором Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова пытаются найти пару друг для друга, певица проводит время в одном из своих самых любимых городов — романтичном Риме. Поп-принцесса российского шоу-бизнеса потерялась на два дня, почти не публиковала посты в Instagram, ограничиваясь лишь рекламой.

Поклонники утверждают, что звезда проводит время с новым бойфрендом Давидом Манукяном, который, судя по геотегам, тоже находится в итальянской столице. Внимательные подписчики уже заметили на правой руке Ольги кольцо, которое напоминает помолвочное: на нем красуется внушительных размеров бриллиант. Кроме того, зрители обратили внимание на радостные глаза Бузовой и ее счастливую улыбку.

Артистка предпочитает не комментировать личные отношения, а Давид Манукян на днях закрыл Instagram от любопытных глаз. Примечательно, что поклонники шоу «План Б» уже стали строить теории относительно развития отношений Ольги и Давида. Так, есть предположение, что во время проекта он неожиданно появится в программе, чем и завоюет сердце петербургской звезды. Но подтверждение этому пока не последовало.

Отметим, что Ольга Бузова на протяжении нескольких лет подогревает интерес к собственной персоне публикацией общих снимков в Instagram с различными мужчинами, которых сразу же записывают в ее женихи. Так было с Лешей Свиком после дуэтной песни. Минуту славы отхватил и экс-участник «ДОМа-2» Роман Гриценко, пытавшийся построить с Ольгой отношения в периметре. Сейчас же он пришел на «План Б», так как понял, что не может без Бузовой.

Сама Ольга во многих интервью признавалась, что очень хочет построить нормальные и крепкие отношения с мужчиной, ведь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым она так и не смогла найти достойного. Казалось, что после шоу «Замуж за Бузову» ее сердце завоюет сыровар Денис Лебедев, который стал победителем проекта, но после финал программы вскрылись темные факты из его биографии, поэтому певица в одностороннем порядке разорвала связь.