Еще одна жертва присвоения торгового знака обратилась в Kuuuurija

Выясняется, что присвоение брэнда «Kuuuurija» не единичный случай и подобная деятельность набирает обороты. После вышедшей в понедельник передачи в редакцию обратилась Марие Росин, у которой также отобрали торговый знак и требуют деньги за его использование.
«Посмотрела сегодня передачу Kuuuurija о присвоении торговых знаков. Не так давно со мной произошла подобная ситуация. Название и логотип моего сайта Inforegister также присвоили чужие люди, которые теперь требуют от меня деньги».
Читайте подробнее об историю Марие в ее статье: https://scorestorybook.ee/story/register-ou-inforegister-on-valjapressijatele-suur-ahvatlus-2?id=71743