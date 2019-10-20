Гороскоп на 20 октября: проблемы на работе у Тельцов и легкий день для Раков

Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений. Не жалейте времени на общение с членами семьи, они нуждаются в вашем внимании.

Дева

Нужно сконцентрироваться на вопросах карьеры, поскольку сегодня вам придется преодолевать нешуточные трудности на пути к цели. Хорошие результаты принесут переговоры с руководством или партнерами, влиятельными персонами. Возможны денежные поступления. Во всем, что касается расходов, прислушиваться нужно не только к своей интуиции, но и к мнению специалистов.

Довольно сложный день с точки зрения романтических отношений. Найти общий язык с любимым трудно, ваш избранник сосредоточен на собственных интересах и целях. Не стоит обижаться и грустить: вас ждет отличный отдых в компании друзей, новые впечатления, а вскоре и внимание любимого человека.

Весы

Не принимайте поспешных решений, даже если речь идет о вещах, на ваш взгляд, малозначительных. Мелкие оплошности, допущенные в этот день, могут иметь серьезные последствия. Любое общение связано с трудностями, вдвойне сложно придется тем, кто надеялся в этот день найти новых союзников и помощников.

Не стоит рассчитывать на безусловную поддержку любимого человека, сегодня вы услышите в свой адрес скорее критику, чем похвалу. Серьезной угрозы стабильным романтическим отношениям нет, но вам следует воздержаться от опрометчивых поступков, непоследовательности в поведении.

Скорпион

Не стоит скромничать в желаниях — сегодня вы сможете добиться очень многого, если не прекратите движение вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов; во всем, что касается денег и имущества, вам просто нет равных. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить деловые связи.

Романтические знакомства вполне вероятны, можно произвести благоприятное впечатление на человека, вызвавшего ваш интерес. Скорпионы, уже нашедшие свою «половинку», не смогут пожаловаться на недостаток внимания со стороны своего избранника, да и сами наверняка найдут способ порадовать его.

Стрелец

Вы рветесь в бой, не задумываясь о том, действительно ли сейчас необходимо прилагать героические усилия для достижения поставленной цели. Профессиональные перспективы хороши, однако искать ответы на все важные вопросы вам придется самостоятельно. Поступают интересные предложения, но принимать их можно лишь трезво оценив свои возможности. За новые дела браться с осторожностью и умеренным энтузиазмом.

Сложная ситуация складывается в личной жизни, разногласия с любимым человеком всерьез испортят вам настроение. Вернуть душевное равновесие поможет общение с друзьями — день подходит для небольших вечеринок и праздников, развлекательных мероприятий для узкого круга.

Козерог