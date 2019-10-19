Мать Дженнифер Лопес выглядит потрясающе в свои 74 года! Узнай историю их примерения

Это сейчас положа руку на сердце Дженнифер Лопес может сказать, что ее отношения с матерью в полном порядке, а раньше было все по другому.
Гваделупе Родригес 74 года, эта женщина прекрасна по сей день. Именно её красота и гены, которые передались по наследству позволяют дочери так долго находиться на Олимпе, когда вокруг, так много конкуренток.
В России тоже есть похожие примеры: например, Вера Брежнева и ее мать Тамара Витальевна Галушка. Но вернемся к нашим героиням. Во время совместных появлений на публике госпоже Гваделупе Родригес удается, затмить именитую дочь, настолько она обаятельна.
Часто мы можем услышать, что гены не играют роли, важно много работать над собой и прибегать к современным технологиям, которые действительно многого достигли. Но сомнения уходят прочь, когда видишь все своими глазами, просто посмотрите пожалуйста внимательно на фото, не спешите!
Эта женщина реально выглядит моложе своего возраста, как и её дочь, которой исполнилось 50 лет.
Вместе они великолепны и очень похожи, вы согласны?
Мы не знаем секретов красоты Гваделупе Родригес, очень жаль, но на просторах интернета, мы ничего не нашли.
Отношения матери и дочери, были настолько плохими, что они начали общаться, только после появления на свет близнецов у Дженнифер Лопес. В 17 лет, будущая звезда хлопнула дверью и навсегда покинула дом.
Вспоминая о тех далёких днях, Гваделупе Родригес не может сдержать поток слез, даже сейчас она с трудом признаёт тот путь, который выбрала своенравная дочь.
Я не хотела для неё такой жизни, никогда!
- на эмоциях говорит она.
Но не будем о грустном, ведь сейчас Дженнифер Лопес вновь готовится выйти замуж и больше всех волнуется ее красавица - мать, которая быстро нашла общий язык, с будущим зятем Алексом Родригесом.