Мать Дженнифер Лопес выглядит потрясающе в свои 74 года! Узнай историю их примерения

Гваделупе Родригес 74 года, эта женщина прекрасна по сей день. Именно её красота и гены, которые передались по наследству позволяют дочери так долго находиться на Олимпе, когда вокруг, так много конкуренток.

В России тоже есть похожие примеры: например, Вера Брежнева и ее мать Тамара Витальевна Галушка. Но вернемся к нашим героиням. Во время совместных появлений на публике госпоже Гваделупе Родригес удается, затмить именитую дочь, настолько она обаятельна.

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

Часто мы можем услышать, что гены не играют роли, важно много работать над собой и прибегать к современным технологиям, которые действительно многого достигли. Но сомнения уходят прочь, когда видишь все своими глазами, просто посмотрите пожалуйста внимательно на фото, не спешите!

ФОТО: Walik Goshorn/RTN/MPI/Capital Pictures/WG/MPI/Capital Pictures

Эта женщина реально выглядит моложе своего возраста, как и её дочь, которой исполнилось 50 лет.

Вместе они великолепны и очень похожи, вы согласны?

Мы не знаем секретов красоты Гваделупе Родригес, очень жаль, но на просторах интернета, мы ничего не нашли.

Отношения матери и дочери, были настолько плохими, что они начали общаться, только после появления на свет близнецов у Дженнифер Лопес. В 17 лет, будущая звезда хлопнула дверью и навсегда покинула дом.

ФОТО: John Barrett/PHL/MPI/Capital Pictures/JB/PHL/MPI/Capital Pictures

Вспоминая о тех далёких днях, Гваделупе Родригес не может сдержать поток слез, даже сейчас она с трудом признаёт тот путь, который выбрала своенравная дочь.

ФОТО: imago stock&people/imago images / PicturePerfect

Я не хотела для неё такой жизни, никогда!

- на эмоциях говорит она.

Но не будем о грустном, ведь сейчас Дженнифер Лопес вновь готовится выйти замуж и больше всех волнуется ее красавица - мать, которая быстро нашла общий язык, с будущим зятем Алексом Родригесом.