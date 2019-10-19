Тимати и Решетову заподозрили в обмане из-за снимков из роддома

Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что небеса благословили нас на такое чудо,