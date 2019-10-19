Смотрите, что творится в новом культурно-развлекательном центре PROTO в Таллинне

Конечно, чтобы погрузиться в жюльверновскую эпоху, нужно создать виртуальную реальность с помощью новейших технологий. Что и сделано на Фабрике. Вы надеваете волшебные очки и отправляетесь в прошлое, например, на прогулку на воздушном шаре, но паря в небесах, вы должны умело облетать препятствия, регулируя свой путь специальными рычагами.

На Фабрике открытий и развлечений PROTO ФОТО: Лиана Турпакова

Можно перенестись в поезд из прошлого и ловить бандитов, соревнуюсь в этом умении с Эркюлем Пуаро. Можно отправиться к центру Земли или в такие неизведанные места, куда не ступала еще нога не человека - вы будете первыми! Можно порулить первым в мире автомобилем, возомнив себя джентльменом во фраке или дамой с аристократическими корнями, но придется объезжать препятствия, мчаться по извилистой дороге и реагировать на ухабы и помехи мгновенно, чтобы не завалиться в кювет.

Открытие PROTO 18 октября ФОТО: скрин видео

Самый полный адреналина аттракцион - это так называемый монорельс или канатная тарзанка протороллер. Вы подписываете бумаги (не завещание, но нечто напоминающее, мол, согласился парить под куполом добровольно), вас обвязывают страховочными ремнями, и вы отправляетесь в полет - сначала пулей, потом немного медленнее, потом снова пулей по извилистой дорожке. Правда, на вечеринке по случаю открытия некоторые «летуны» зависали в воздухе, но к ним тут же отправлялись спасатели. Как сказали специалисты, в полете не надо дергаться, пытаться танцевать, махать руками, высматривая внизу родных и любимых, а висеть спокойненько, и тогда вы не застрянете на полпути, а ваш полет пройдет быстро и без эксцессов.

Хотите увидеть физические явления по-иному? Здесь возможно все. Знаете ли вы, как пахнет ток? И как он звучит? «Мой» наигрывал бессмертное произведение «К Элизе» Бетховена и искрился фиолетовыми молниями. Любимый цвет и любимая пьеса. Кажется, Фабрика еще знает и о твоих предпочтениях.

ФОТО: Sander Ilvest

Вы мечтаете творить, изобретать, взмывать ввысь, учиться или потрогать всё своими руками? В созданном именно для этого центре PROTO вы сможете осуществить свои желания, и каждый взрослый и ребенок получит позитивный заряд приключений и открытий. Можете не сомневаться!

ФОТО: Sander Ilvest