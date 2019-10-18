Ани Лорак: «Развод был мучительный»

Недавно певица развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. Поначалу Ани Лорак старалась не комментировать этот непростой период в личной жизни, но теперь готова говорить об этом открыто, пишет Стархит.
41-летняя звезда призналась, что тяжело пережила развод, ведь искренне любила Мурата. При этом Ани не стала называть причину расставания. Хотя многие уверены: все дело в изменах Налчаджиоглу. Последней каплей стал скандал, случившийся прошлым летом, когда мужа певицы застали в объятиях модели Яны Беляевой.
Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации,
— поделилась Лорак.
Благо, сейчас у Ани все хорошо. Певица окунулась в роман с 27-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Можно смело сказать, что пара познакомилась на работе: именно Егор написал для Лорак композицию «Сопрано», которую она исполнила в дуэте с Мотом.
Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, но Егор сказал, что у него нет времени, так как надо доделать альбом Егора Крида. Обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут... В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время, наверное, года через полтора, мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором. Написала ему: «Здравствуйте, Егор. Это Ани Лорак. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста». Перезвонил. «Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной?» Он отвечает: «Да, будет. Давайте попробуем». Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку,
— рассказала артистка.
По словам Лорак, новый избранник прекрасно ладит с ее дочерью, однако она не думает о замужестве — уж больно неудачным был предыдущий опыт. «Признаюсь, я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом, в воздухе витает такое: «Не могу обидеть, потому что, не дай Бог, я тебя потеряю». Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть», — подчеркнула она в беседе с изданием OK!.