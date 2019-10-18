Ани Лорак: «Развод был мучительный»

Помню, спустя какое-то время подумала: было бы здорово снова с ним встретиться, поработать. Набрала ему, но Егор сказал, что у него нет времени, так как надо доделать альбом Егора Крида. Обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут... В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов. Но спустя какое-то время, наверное, года через полтора, мне, как музыканту, снова захотелось чего-то нового, и я решила опять связаться с Егором. Написала ему: «Здравствуйте, Егор. Это Ани Лорак. У меня поменялся номер. Перезвоните, пожалуйста». Перезвонил. «Я опять, — говорю, — хочу приступить к записи новой музыки. У вас будет возможность поработать со мной?» Он отвечает: «Да, будет. Давайте попробуем». Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение сугубо рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку,