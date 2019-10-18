Мама Тимати показала лицо внука

23-летняя Анастасия Решетова наслаждается первыми заботами о долгожданном малыше. Долгое время девушка скрывала факт беременности, но на поздних сроках стала активно рассказывать о своем состоянии в микроблоге. Звездные супруги не стали делать тайну из рождения сынишки и почти сразу после родов поделились с поклонниками кадрами из клиники, на которых запечатлены счастливыми вместе с младенцем.

Сегодня же мама 36-летнего Тимати показала новые снимки, сделанные в тот радостный день. В череде кадров можно увидеть и самого малыша, которого держит на руках акушерка. Симона Юнусова сопроводила пост словами благодарности в адрес медицинских работников и рассказала, в каких условиях появился ее старший сын.

Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется...

— поделилась Симона Яковлевна.

Поклонники остались в восторге от публикации, поздравив женщину с пополнением в семействе. «Какие фото! На последнем аж прослезилась»; «Какие чудесные кадры! Неподдельные эмоции, чувства! Еще раз поздравляю вас с внуком»; «Симона, какая вы счастливая. Дай Бог, чтобы семья только росла и ширилась», — радовались пользователи Сети.

К слову, новорожденного Тимати назвал Ратмиром. И в Сети уже вовсю обсуждают, что рэпер дал имя сыну в честь погибшего друга Ратмира Шишкова.

Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19, город Москва,

— написал основатель лейбла Black Star.

Напомним, что у рэпера уже есть пятилетняя дочь Алиса от прошлых отношений с моделью Аленой Шишковой. Несмотря на расставание, бывшие поддерживают теплые отношения и стараются не обделять ребенка родительским вниманием. Нынешняя избранница Тимати смотрит на эту дружбу с одобрением, признаваясь, что и сама общается с Аленой. «Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Однако наше общение нельзя назвать тесным», — говорила Анастасия.