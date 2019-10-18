Мама Тимати показала лицо внука

16 октября Анастасия Решетова подарила Тимати долгожданного сына. Мальчика назвали Ратмиром. Уже второй день не утихают поздравления в адрес счастливых родителей. А сегодня мама рэпера показала поклонникам, как выглядит звездный наследник, пишет Стархит.
23-летняя Анастасия Решетова наслаждается первыми заботами о долгожданном малыше. Долгое время девушка скрывала факт беременности, но на поздних сроках стала активно рассказывать о своем состоянии в микроблоге. Звездные супруги не стали делать тайну из рождения сынишки и почти сразу после родов поделились с поклонниками кадрами из клиники, на которых запечатлены счастливыми вместе с младенцем.
Сегодня же мама 36-летнего Тимати показала новые снимки, сделанные в тот радостный день. В череде кадров можно увидеть и самого малыша, которого держит на руках акушерка. Симона Юнусова сопроводила пост словами благодарности в адрес медицинских работников и рассказала, в каких условиях появился ее старший сын.
Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на все отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется...
— поделилась Симона Яковлевна.
Поклонники остались в восторге от публикации, поздравив женщину с пополнением в семействе. «Какие фото! На последнем аж прослезилась»; «Какие чудесные кадры! Неподдельные эмоции, чувства! Еще раз поздравляю вас с внуком»; «Симона, какая вы счастливая. Дай Бог, чтобы семья только росла и ширилась», — радовались пользователи Сети.
К слову, новорожденного Тимати назвал Ратмиром. И в Сети уже вовсю обсуждают, что рэпер дал имя сыну в честь погибшего друга Ратмира Шишкова.
Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19, город Москва,
— написал основатель лейбла Black Star.
Напомним, что у рэпера уже есть пятилетняя дочь Алиса от прошлых отношений с моделью Аленой Шишковой. Несмотря на расставание, бывшие поддерживают теплые отношения и стараются не обделять ребенка родительским вниманием. Нынешняя избранница Тимати смотрит на эту дружбу с одобрением, признаваясь, что и сама общается с Аленой. «Мы не делимся друг с другом самыми сокровенными переживаниями, но если она мне напишет с просьбой дать совет, я с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Однако наше общение нельзя назвать тесным», — говорила Анастасия.
Дружна с бывшей невесткой и Симона Яковлевна, которая ласково называет Алену дочерью. Впрочем, с появлением очередного внука Настя уже прочно вошла в семью Юнусовых. «Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!» — писала звездная бабушка.