«Демоническая невинность»: Кристина Асмус в сексуальном наряде покорила Сеть

В кадре исполнительница роли Варвары Черноус в сериале «Интерны» позирует в элегантном черном атласном платье с открытыми плечами. Образ дополняют лаконичные ювелирные украшения, убранные назад волосы, ярко-красная помада и пронизывающий взгляд голубых глаз.

В комментарии Кристина прорекламировала ювелирные украшения, которые были на ней во время работы над ее новым фильмом «Текст»

Однако пользователи Сети обратили внимание, прежде всего, на потрясающий вид знаменитости. Один из комментаторов назвал ее образ «демонической невинностью».

Напомним, что Кристина Асмус пришла на премьеру «Текста» в гордом одиночестве, чем в очередной раз спровоцировала слухи о своем расставании с мужем, юмористом Гариком Харламовым.

Также черное платье, в котором она запечатлена на фотографии, ранее попадало в небольшой скандал. Оказалось, только ради этого наряда Кристине пришлось голодать несколько дней, для того, чтобы сбросить вес и пойти на премьеру именно в этом платье.

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