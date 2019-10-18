Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал причину расставания с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов впервые за долгое время прокомментировал слухи, касающиеся их расставания с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, пишет журнал «Лиза».
Спортсмен, отвечая на комментарии своих подписчиков в Instagram, заявил, что их брак cо звездой «Дома-2» распался не из-за нежелания блондинки иметь детей.
После того как Тарасов бросил Бузову ради модели Анастасии Костенко, появились предположения, что причиной стала зацикленность Ольги на карьере. Якобы футболист очень хотел детей, а ведущая была к ним не готова.
Подогрела подобные слухи новость о том, что третья супруга Дмитрия ждет ребенка. Сейчас их первенцу, дочери Милане, уже год. Недавно пара объявила, что ждет еще одного малыша.
Но, по словам Тарасова, их пути с Бузовой разошлись вовсе не из-за этого.
«Оля всегда хотела, любила детей и любит. Будут у нее дети. А вы не верьте вранью про меня и нее», — заявил спортсмен. В отличие от бывшего мужа, Ольга пока не нашла так называемую вторую половинку. Ведущая даже участвовала в шоу «Замуж за Бузову», однако в результате все равно осталась одна.
Какое-то время Ольге приписывали роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, который тоже долгое время не может обрести личное счастье. Но звезды опровергли эти слухи, заявив, что между ними лишь дружеские отношения. Однако пользователи Сети уверены, что сердце Бузовой уже занято. На днях певицу видели в компании известного блогера Давида Манукяна, который снимался в ее клипе «Лайкер»