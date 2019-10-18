Дмитрий Тарасов впервые прокомментировал причину расставания с Бузовой

Спортсмен, отвечая на комментарии своих подписчиков в Instagram, заявил, что их брак cо звездой «Дома-2» распался не из-за нежелания блондинки иметь детей.

После того как Тарасов бросил Бузову ради модели Анастасии Костенко, появились предположения, что причиной стала зацикленность Ольги на карьере. Якобы футболист очень хотел детей, а ведущая была к ним не готова.

Подогрела подобные слухи новость о том, что третья супруга Дмитрия ждет ребенка. Сейчас их первенцу, дочери Милане, уже год. Недавно пара объявила, что ждет еще одного малыша.

Но, по словам Тарасова, их пути с Бузовой разошлись вовсе не из-за этого.

«Оля всегда хотела, любила детей и любит. Будут у нее дети. А вы не верьте вранью про меня и нее», — заявил спортсмен. В отличие от бывшего мужа, Ольга пока не нашла так называемую вторую половинку. Ведущая даже участвовала в шоу «Замуж за Бузову», однако в результате все равно осталась одна.