Как выжить в отношениях с психопатами и социопатами: отвечает эстонский психолог Ольга Хийело
Сегодня в гостях у портала Limon.ee - психолог и автор своей новой книги «Ее величество Любовь» Ольга Хийело. Говорить с Эдгаром Гергелем Ольга Будет, естественно, о любви. А также о магии числа 7, об отношениях с психопатами и социопатами и о том, что такое быть писателем в современной Эстонии.
На магии числа семь хочется остановиться. Об этом мы поговорим подробнее.
Магическая цифра семь
«Цифра семь – моя любимая. Она символизирует тайну и знание и чаще других присутствует в пословицах и поговорках: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Семеро одного не ждут». Семь цветов радуги, семь нот, семь дней недели, семь добродетелей, семь смертных грехов. Трагедия древнегреческого драматурга Эсхила называется «Семеро против Фив». Семь городов оспаривают честь называться родиной Гомера. Семь чудес света известны в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. Семерка встречает нас на первых же страницах Библии и сопровождает до последних. За семь дней Бог создал мир. Через семь дней начался великий потоп. Ной трижды (с перерывами семь дней) выпускал голубя, чтобы посмотреть, не ушла ли вода. Семью хлебами насытил Иисус Христос несколько тысяч пришедших послушать его. Семь золотых светильников видит Иоанн Богослов. Семь звезд в деснице Божией, означающей семь церквей и семерых ангелов. Семь слов Христа, сказанные на кресте, семь таинств и семь грехов. Воздействие библейских чисел то усиливалось, то ослабевало. Особенно значительным оно было в Средневековье. Существуют также семь видов любви, о которых и пойдет речь в книге», - сказала Ольга Хийело.
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