Фото: Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей по контракту запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью телеведущей Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном маленькой кошечкой.