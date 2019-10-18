Пт, 18.10.2019
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  • Фото: Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

Фото: Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

Светлана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Украинская певица Светлана Лобода выложила фотографию со своего дня рождения, на которой подержала под руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Rambler.ru.

Снимок опубликован в Instagram артистки в пятницу, 18 октября.

Мой день, моя ночь,

— подписала фото Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мой день ❤️ #мояночь 🐒

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В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей по контракту запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью телеведущей Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном маленькой кошечкой.

Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это тайна двух людей.

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