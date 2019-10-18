Фото: Светлана Лобода отпраздновала день рождения вместе с Тиллем Линдеманном

Украинская певица Светлана Лобода выложила фотографию со своего дня рождения, на которой подержала под руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Rambler.ru.
Снимок опубликован в Instagram артистки в пятницу, 18 октября.
Мой день, моя ночь,
— подписала фото Лобода.
В сентябре артистка признала, что проговорилась о том, что ей по контракту запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью телеведущей Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей удается быть с Линдеманном маленькой кошечкой.
Весной 2019 года Линдеманн дал интервью, в котором признался, что о его романе с Лободой пишут часто, однако это тайна двух людей.