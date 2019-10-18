Невеста Тимати поделилась первыми подробностями родов

Два дня назад Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. Модель подарила рэперу долгожданного сына, которого назвали Ратмиром. Судя по всему, малыша назвали в честь погибшего друга Тимати Ратмира Шишкова, который в 19 лет разбился в страшной аварии. Впрочем, пока что новоиспеченные родители не давали каких-либо комментариев по поводу выбора имени для малыша.

Сейчас Анастасия находится в роддоме и привыкает к новой роли, рядом с ней почти все время находится возлюбленный, а также палату посещают близкие родственники пары, чтобы познакомиться с малышом. К Решетовой уже приезжал брат Тимати, а также рядом с моделью и ее сыном постоянно находится и Симона Юнусова.

Накануне вечером Анастасия вновь вышла на связь с поклонниками и поделилась первыми подробностями родов, которые длились больше 15 часов.

Это был особенный солнечный день. Шел 15-й час родового процесса. Я не верила, что еще буквально несколько часов — и я увижу его, смогу потрогать, обнять,