Устали от чертовых дождей? ТОП-3 городов, близких к Эстонии, где в эти выходные будет лето

Намек поняли?! Надеемся, что вы уже отложили свои рабочие дела и кинулись собирать чемоданы, ведь абсолютно у всех есть возможность провести эти выходные за пределами страны, погреться на солнышке и отдохнуть от холода и бесконечных дождей. Такая поездка будет по карману почти каждому, а отправиться в нее можно как на автобусе, так и на машине, чуть дороже выйдут авиаперелеты.
Как вы думаете, какая погода ждет таллиннцев и гостей эстонской столицы в ближайшие девять дней? Спешим вас разочаровать, все девять дней подряд будет идти дождь. Но, скорее всего, этим мы вас не удивили. Поэтому давайте скорее перейдем к нашему ТОПу.
Третье место
Белоруссия, Гродно
Из Таллинна до Гродно примерно 741 километр (около 9 часов езды), из Пярну – еще меньше, а из Риги – почти рядом. Если вы решитесь на такой отважный шаг, то электронную визу за 12 евро можно сделать хоть сейчас, а начнет она свое действие уже с субботы. В Гродно можно попасть на автомобиле или автобусе из Литвы, не заезжая в Польшу. В выходные в этом белорусском городе будет солнечно и воздух прогреется до 19 градусов. Заманчиво, не так ли?
Второе место
Польша, Варшава
Здесь сразу же отпадают сомнения, ведь Польша – это Евросоюз, и если вы сейчас уже находитесь в Эстонии с серым, европейским или российским паспортом с видом на жительство в Эстонии или Шенгенской визой, то вам в Польшу въезд открыт без каких-либо (дополнительных) виз и препятствий. Как таковой границы между Литвой и Польшей не существует. Почти 1000 километров из Таллинна и около 12 часов езды, но за то вас ждут чудесные выходные – в столице страны Варшаве будет в выходные до 21 градуса тепла и солнечно.
Первое место
Литва, Вильнюс
Ближе всех к Эстонии из нашего ТОПа – литовский город Вильнюс, примерно 600 километров до туда из Таллинна и около 8 часов езды. Но погода в данное время сильно отличается от эстонской, в выходные Вильнюс порадует жителей и гостей города летним теплом – синоптики обещают, что в выходные в этом городе будет солнечно и столбики термометров поднимутся до отметки 18 градусов. Для сравнения, в Таллинне в эти дни будут лить бесконечные дожди, и температура за бортом будет не более 13 градусов. Как вам такое сравнение?
Портал Limon.ee желает всем ярких и незабываемых выходных! Проведите их тепло и душевно.