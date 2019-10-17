Пт, 18.10.2019
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Звезда «Дома-2» судится с пластическим хирургом из-за слишком большой груди

Инесса Шевчук

ФОТО: Instagram

25-летняя Инесса Шевчук — далеко не новичок в делах, касающихся пластики. Обычно девушку всё устраивало, но в этот раз последствия оказались для нее более ощутимыми, рассказывает Лайф.

Бывшая участница «Дома-2» еще на шоу поняла, что ее не устраивает собственная внешность. Поэтому сразу после стройки девушка внесла серьезные корректировки в форму лица, а затем пришла очередь груди. Инесса увеличила бюст на пару размеров, и сначала все было отлично.

Но недавно бывшая участница «Дома-2» осознала, что получившийся размер груди её больше не радует, ведь из-за него начались серьезные проблемы со здоровьем, пишет телеграм-канал Mash. Любая девушка, щедро одаренная природой, скажет, что самый сильный удар приходится на спину. Об этом Инесса узнала не самым приятным способом — на собственном опыте.

Девушка обратилась к хирургу, который занимался её преображением, и потребовала всё вернуть — и деньги, и грудь. Но специалист, по понятным причинам, отказался. Разгневанная Инесса подала на него в суд и теперь будет добиваться справедливости и своего нормального бюста.

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