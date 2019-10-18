Духовное очищение для Козерогов и поход в баню для Рыб: гороскоп на 18 октября

Овен
Судьба может измениться к лучшему, если вы пойдете навстречу желаниям своей половинки.
Телец
Может, вы и не сотворите ничего сверхъестественного, но работа с документами пройдет отлично.
Близнецы
Вам от сегодняшней пятницы смело можно ожидать много благоприятных событий.
Рак
Если вы совершили несправедливость по отношению к любимому человеку, есть шанс все исправить.
Лев
Вам сегодня стоит определить свои истинные желания и донести их до важного вам адресата.
Дева
Соберите волю в кулак, чтобы использовать предоставленные возможности по максимуму.
Весы
Даже если вам придется заниматься скучной деятельностью, хотя бы пару часов уделите любимому занятию.
Скорпион
Не бойтесь проявить креативность своего мышления и займитесь творческой деятельностью.
Стрелец
Важно претворять в жизнь те дела, на которые ранее не хватало времени, но хотелось осуществить.
Козерог
Стоит заняться очищением пространства вокруг себя — как на материальном, так и на духовном уровне.
Водолей
Постарайтесь преодолеть сонливость и апатию, чтобы использовать день по максимуму.
Рыбы
В эту пятницу большую пользу вашему организму принесет поход в баню или сауну.