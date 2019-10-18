Духовное очищение для Козерогов и поход в баню для Рыб: гороскоп на 18 октября

Овен

Судьба может измениться к лучшему, если вы пойдете навстречу желаниям своей половинки.

Телец

Может, вы и не сотворите ничего сверхъестественного, но работа с документами пройдет отлично.

Близнецы

Вам от сегодняшней пятницы смело можно ожидать много благоприятных событий.

Рак

Если вы совершили несправедливость по отношению к любимому человеку, есть шанс все исправить.

Лев

Вам сегодня стоит определить свои истинные желания и донести их до важного вам адресата.

Дева

Соберите волю в кулак, чтобы использовать предоставленные возможности по максимуму.

Весы

Даже если вам придется заниматься скучной деятельностью, хотя бы пару часов уделите любимому занятию.

Скорпион

Не бойтесь проявить креативность своего мышления и займитесь творческой деятельностью.

Стрелец

Важно претворять в жизнь те дела, на которые ранее не хватало времени, но хотелось осуществить.

Козерог

Стоит заняться очищением пространства вокруг себя — как на материальном, так и на духовном уровне.

Водолей

Постарайтесь преодолеть сонливость и апатию, чтобы использовать день по максимуму.

Рыбы