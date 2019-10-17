«Давай, до свидания»: 15 причин порвать с ней после первой встречи

В наш же век технологий легко завести знакомства в интернете, или просто скачать Tinder, чтобы найти подходящую девушку и пригласить на свидание. К первому свиданию все ещё принято серьезно готовиться, тщательно выбирая букет , или размышляя, почему нужен секс на первом свидании.

Однако сегодня - о том, как распознать, что тебе не по пути с этой девушкой и порвать с ней после первого свидания. Итак, 15 признаков того, что вам нужно расстаться после первого свидания:

1. Она уточняет, насколько фешенебельно заведение, куда вы идете

Ты, конечно, джентльмен, и явно не поведешь прекрасную даму в забегаловку с шаурмой домашнего приготовления. Но и при таких вопросах задуматься стоит - мало ли, может ей подавай лишь крутые локации, которые она может тегнуть в Instagram.

2. Она пришла с подругой

Или даже с несколькими. Или с другом, что ещё хуже. Конечно, она всегда может рассказать слезливую историю о том, как лучшая подруга спасла ее от меча Карабаса Барабана, и теперь она обязана везде быть с подругой рядом. Но ты на такую уловку не ведись и сразу прекращай общение после первого свидания.

3. Она не задаёт ни одного вопроса

И вообще молчит, притворившись мертвой. Это может значить лишь одно: ей либо скучно, либо она не понимает ничего из того, что ты вешаешь о мальтийских рыцарях и их болонках.

4. Она задаёт слишком много вопросов

Твое свидание похоже на допрос? Пора попрощаться.

5. Она не смотрела культовые фильмы и программы.

От "Терминатора" до "Телепузиков" - если она не видела этого ни разу, у вас явно могут возникнуть проблемы из-за отсутствия тем для общения. Уходим.

6. Она мигом снимает обручальное кольцо

Здесь комментарии излишни: девушка решила насолить супругу или бойфренду, либо просто несчастлива в браке. Если что-то и сложится у вас вопреки ее браку, не факт, что она не повторит этот финт снова.

7. Она пытается тебе что-то запретить

Нет, она может, конечно, попытаться наложить запрет на твою любимую свиную рульку в этом ресторане, но не на первом же свидании! На самом деле, такие запреты могут быть связаны с ее предпочтениями - веганство там, защита микробов, или права роботов. Но, конечно, не на первом свидании.

8. Она открыто насмехается над тобой

Пытаясь прочесть сложное название блюда из меню ресторана, ты делаешь ошибки, а она открыто насмехается над твоими потугами? Вам не по пути, разве что только ты лишён чувства юмора и не понял ее шуток.

9. Она постоянно поправляет твою речь