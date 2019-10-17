«Давай, до свидания»: 15 причин порвать с ней после первой встречи

Раньше свидание назначалось, если в потенциальной партнерше ты видел спутницу жизни как минимум на ближайшие пару лет. Потому и "кастинг" проходил жёсткий, и сам выбирал из сказочного ассортимента, пишет Mport.
В наш же век технологий легко завести знакомства в интернете, или просто скачать Tinder, чтобы найти подходящую девушку и пригласить на свидание. К первому свиданию все ещё принято серьезно готовиться, тщательно выбирая букет , или размышляя, почему нужен секс на первом свидании.
Однако сегодня - о том, как распознать, что тебе не по пути с этой девушкой и порвать с ней после первого свидания. Итак, 15 признаков того, что вам нужно расстаться после первого свидания:
1. Она уточняет, насколько фешенебельно заведение, куда вы идете
Ты, конечно, джентльмен, и явно не поведешь прекрасную даму в забегаловку с шаурмой домашнего приготовления. Но и при таких вопросах задуматься стоит - мало ли, может ей подавай лишь крутые локации, которые она может тегнуть в Instagram.
2. Она пришла с подругой
Или даже с несколькими. Или с другом, что ещё хуже. Конечно, она всегда может рассказать слезливую историю о том, как лучшая подруга спасла ее от меча Карабаса Барабана, и теперь она обязана везде быть с подругой рядом. Но ты на такую уловку не ведись и сразу прекращай общение после первого свидания.
3. Она не задаёт ни одного вопроса
И вообще молчит, притворившись мертвой. Это может значить лишь одно: ей либо скучно, либо она не понимает ничего из того, что ты вешаешь о мальтийских рыцарях и их болонках.
4. Она задаёт слишком много вопросов
Твое свидание похоже на допрос? Пора попрощаться.
5. Она не смотрела культовые фильмы и программы.
От "Терминатора" до "Телепузиков" - если она не видела этого ни разу, у вас явно могут возникнуть проблемы из-за отсутствия тем для общения. Уходим.
6. Она мигом снимает обручальное кольцо
Здесь комментарии излишни: девушка решила насолить супругу или бойфренду, либо просто несчастлива в браке. Если что-то и сложится у вас вопреки ее браку, не факт, что она не повторит этот финт снова.
7. Она пытается тебе что-то запретить
Нет, она может, конечно, попытаться наложить запрет на твою любимую свиную рульку в этом ресторане, но не на первом же свидании! На самом деле, такие запреты могут быть связаны с ее предпочтениями - веганство там, защита микробов, или права роботов. Но, конечно, не на первом свидании.
8. Она открыто насмехается над тобой
Пытаясь прочесть сложное название блюда из меню ресторана, ты делаешь ошибки, а она открыто насмехается над твоими потугами? Вам не по пути, разве что только ты лишён чувства юмора и не понял ее шуток.
9. Она постоянно поправляет твою речь
Таких ещё называют "слишком правильными". Она училась в школе на одни пятерки, получила золотую медаль и победила на бесчисленных олимпиадах по грамматике и правописанию. Естественно, она считает своим долгом поправить твою речь и направить тебя на путь истинный.
10. Она рассказывает о нелицеприятных вещах
Только вы заказали ужин, приступили к употреблению пищи, а она возьми и начни рассказывать, как по работе была в морге или присутствовала на операции по извлечению резинового шарика из желудка ее собаки. Ты все ещё уверен, что вам по пути?
11. Она контролирует твои расходы
Ты оплатил ужин в ресторане, а она тут же подхватила чек и изучила его до мельчайших подробностей, и даже успела сделать тебе замечания, что чаевые слишком большие/маленькие и вообще этот ресторан слишком дорогой.
Первый звонок в сторону того, что она не даст тебе в будущем спокойно распоряжаться своими деньгами - вот он.
12. Она просит завернуть остатки еды с собой
Заказать еды больше, чем можете съесть - это вполне нормально, если вы пришли ещё и после прогулки. Однако завернуть с собой остатки пищи - не самый лучший вариант окончания первого свидания. Представь, насколько она может проявить свою скупость в дальнейшем!
13. Она предлагает тебе познакомиться с ее родителями
Первое свидание - ещё не повод к переходу к серьезным отношениям. Тем более, к знакомству с родителями, которое обычно должно происходить не так скоро. А если она ещё и звонит по телефону или "Скайпу" маме и рассказывает, что она на свидании - все уже решено.
14. Она проводит время в телефоне
Вы на свидании, а она с завидной частотой повторяет фразу "подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик", постит в Instagram селфи с тобой и без тебя или снимает видео для новомодного TikTok. А ещё общается в чатах и активно переписывается. Разве это нормально для свидания?
15. Она проанализировала все твои аккаунты
Ее таланту сыщика позавидует сам Шерлок Холмс, а аналитическим способностям - сам Эркюль Пуаро. Она изучила вдоль и поперек все твои посты и сделала выводы. Нормально ли, что она ставит тебе в пику пост с мемом 15-летней давности? Наверное, нет.