Как ведут себя разные знаки Зодиака в полнолуние

Знаки Зодиака, на которых отрицательно сказывается полнолуние

Овен

Является наиболее чувствительным знаком к лунной энергии. Люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля сами по себе являются «бомбой замедленного действия». Когда две силы соприкасаются, наступает опасный период для данного знака.

Близнецы

Чувствуют себя полностью разбитыми в период полнолуния. У них не хватает сил даже на прогулку на свежем воздухе. Из месяца в месяц Близнецам следует научиться контролировать свои силы, не распыляться по мелочам, беречь энергетические запасы, чтобы полная Луна не стала причиной болезни.

Весы

Больше всего страдает финансовая сторона жизни. Для Весов нужно отложить сделки на более благоприятный период, а в семье проявит максимум сдержанности и понимания.

Козерог

День стресса гарантирован для представителей данного знака в Полнолуние. Избавиться от негативной энергии помогут прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика и общение с друзьями и близкими.

Знаки Зодиака, на которых Полнолуние оказывает положительное воздействие

Рыбы

Наполняются положительной энергией и готовы использовать весь внутренний потенциал для достижения собственных целей. Лучшее занятие в полнолуние – убраться в доме, избавиться от ненужных вещей.

Скорпион

Проявляет максимальную активность именно в полнолуние. Используя энергию Луны, можно привлечь удачу, провести удачные сделки, получить желаемый результат в финансовой и личной сфере.

Дева

Период новых начинаний и проявления активности. Именно в полнолуние Девам лучше всего решать проблемы на работе, отомстить обидчикам, свести счеты с врагами.

Рак

В полнолуние представители этого знака наиболее активны. Им лунная энергия помогает приобрести уверенность в собственных силах, наводит на правильные мысли, создает благоприятную почву для новых дел.

Нейтральные знаки Зодиака к Полнолунию

Телец

Этот знак имеет склонность к неурядицам в любовной сфере, но в целом период полнолуния проходит бесследно. Астрологи рекомендуют проявлять сдержанность, не конфликтовать на работе.

Лев

Слегка проявляет нервозность, которая положительно сказывается на самооценке и самореализации.

Стрелец

При рациональном подходе и трезвом самообладании Стрельцам легко перенести период полнолуния. Здоровый рационализм и положительная энергия луны помогут справиться с трудностями.

Водолей