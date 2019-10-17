Третий сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым

После премьеры 4 июля «Очень странные дела» быстро установили рекорд и за первые четыре дня привлекли к экранам 40,7 миллиона подписчиков.

Netflix также раскрыл данные по просмотрам других проектов. Так, испанский «Бумажный дом» стал самым просматриваемым неанглоязычным сериалом стрим-сервиса с 44 миллионами пользователей. Драматический сериал «Невероятное» за 28 дней посмотрело 32 миллиона пользователей, а семейный фильм «Дылда» — 41 миллион.

Стриминг-компания также отчиталась, что в 2019 году уже выпустила 100 сезонов сериалов из 17 стран по всему миру. В 2020-м эта цифра должна вырасти до 130 сезонов.

Netflix использует необычную систему для подсчета просмотров. Один просмотр учитывается, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Так что данные Netflix можно считать как минимум примерными. Также не уточняется, какой процент пользователей сервиса досматривает сериалы и фильмы до конца.