Дизайнер женского нижнего белья Крисс Сооник-Кяэрманн представила свою новую коллекцию для девушек-проказниц. Розовое с черным - что может быть еще более сексуальным? Также есть здесь и крылья ангела, являющиеся визитной карточкой дизайнера. А ваша женщина надела бы такое сексуальное белье?