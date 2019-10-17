Появилось первое совместное фото Тимати с невестой и новорожденным сыном

Спасибо всем и каждому в отдельности за тёплые слова и поздравления! Рождение ребёнка настолько эмоционально заряженное событие, что я ещё не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!