Появилось первое совместное фото Тимати с невестой и новорожденным сыном

Накануне Тимати и Анастасия Решетова стали родителями: у них родился сын, которого счастливые родители назвали Ратмиром в честь погибшего друга музыканта. Напомним, что друг Тимати попал в жуткую аварию, в результате чего его машина загорелась, а сам Ратмир Шишков погиб в возрасте 19 лет. Стоит отметить, что выбор имени искренне удивил многих поклонников, пишет Экспресс газета.
Малыш родился в клиническом госпитале Лапино «Мать и дитя», а на самих родах кроме отца ребенка присутствовала еще и Симона Черноморская — мама Тимати. Сегодня она поделилась еще одним снимком, на котором запечатлены сам Тимати и Анастасия Решетова, которая держит на руках сына.
Симона Юнусова поблагодарила поклонников за поздравления и назвала себя многодетной мамой. Симона считает бывшую возлюбленную Тимати Алену Шишкову, которая подарила ему дочь Алису, тоже своей дочкой. Теперь и Решетова удостоена этой чести.
Спасибо всем и каждому в отдельности за тёплые слова и поздравления! Рождение ребёнка настолько эмоционально заряженное событие, что я ещё не могу прийти в себя! Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!
— написала в микроблоге Симона.