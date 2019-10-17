Чт, 17.10.2019
Достойно похвалы! Эвелин Ильвес теперь будет помогать людям СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Ольга Серябкина разделась прямо на улице, наглядно показав, о чем будет новый клип

Ольга Серябкина разделась прямо на улице, наглядно показав, о чем будет новый клип

Ольга Серябкина.

ФОТО: Instagram

34-летняя артистка готовится к премьере клипа на песню "Полуголые". Она опубликовала несколько кадров со съёмок, вполне оправдывающих название композиции, пишет Лайф.

Певица известна своим пристрастием к откровенным фото, которые каждый раз бурно обсуждают подписчики. В этот раз Ольга показала знойные кадры, на которых предстала на улице в чёрном нижнем белье. Дополнением к провокационному образу служили короткие шорты в крупную сетку.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

Певица позировала на фоне индустриальных пейзажей, принимая сексуальные позы и демонстрируя фигуру со всех сторон. Ранее она рассказала, что её песня "Полуголые" будет о любви и свободе.

Это история о полутонах любви и пути к свободе. Об океане чувств, которые в определённый момент жизни накрывают каждого из нас. Я пою об искренности и открытости, в первую очередь к себе и своим чувствам,

- написала она.

Перед подобными снимками подписчики устоять не смогли, назвав артистку идеалом и отметив, насколько брюнетка горяча. Благодаря своим фото и творчеству Ольга приобрела в Instagram уже 3,5 млн фанатов.

Как звонить пожарным, чтобы они потушили,

Слишком горячо, как спать теперь, Оля?

Даже такого смайлика нет, чтобы описать всё увиденное,

- написали восхищенные поклонники.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ