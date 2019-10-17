Ольга Серябкина разделась прямо на улице, наглядно показав, о чем будет новый клип

34-летняя артистка готовится к премьере клипа на песню "Полуголые". Она опубликовала несколько кадров со съёмок, вполне оправдывающих название композиции, пишет Лайф.
Певица известна своим пристрастием к откровенным фото, которые каждый раз бурно обсуждают подписчики. В этот раз Ольга показала знойные кадры, на которых предстала на улице в чёрном нижнем белье. Дополнением к провокационному образу служили короткие шорты в крупную сетку.
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Певица позировала на фоне индустриальных пейзажей, принимая сексуальные позы и демонстрируя фигуру со всех сторон. Ранее она рассказала, что её песня "Полуголые" будет о любви и свободе.
Это история о полутонах любви и пути к свободе. Об океане чувств, которые в определённый момент жизни накрывают каждого из нас. Я пою об искренности и открытости, в первую очередь к себе и своим чувствам,
- написала она.
Перед подобными снимками подписчики устоять не смогли, назвав артистку идеалом и отметив, насколько брюнетка горяча. Благодаря своим фото и творчеству Ольга приобрела в Instagram уже 3,5 млн фанатов.
Как звонить пожарным, чтобы они потушили,
Слишком горячо, как спать теперь, Оля?
Даже такого смайлика нет, чтобы описать всё увиденное,
- написали восхищенные поклонники.