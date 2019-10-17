ТОП-3 знаков Зодиака, подверженных серьезным болезням

Астрологи пересмотрели влияние звезд на здоровье людей и вычислили наиболее уязвимые перед болезнями знаки Зодиака. Безусловно, не только расположение небесных тел влияет на стойкость организма человека к вирусам — многое зависит от того, как он сам заботится о своем здоровье.

Но как раз такое отношение к себе во многом и определяется знаком зодиака, под которым он родился, в сочетании с психоэмоциональными качествами.

Итак, эксперты выявили, что Близнецы крайне безответственно относятся к своему здоровью. Представители этого знака, относящегося к стихии Воздуха, легкомысленны в том плане, что живут в постоянной увлеченности кем-либо или чем-либо, и напрочь забывают о себе.

В результате именно Близнецы чаще всего подвержены вирусным простудам, болезням горла и дыхательной системы, причем не только во время сезонных эпидемий.

Следующим знаком Зодиака, который пренебрегает заботой о своем хорошем физиологическом состоянием, является Рак. Мало того, что представители стихии Воды от природы довольно-таки болезненные и в силу слабого иммунитета часто хворают еще в юном возрасте, так с годами присовокупляются более серьезные болячки, например, сердечно-сосудистые заболевания. Раки крайне уязвимы психоэмоционально, стараются спрятаться в своей нише, зачастую корят себя — это прямой путь к инфаркту или инсульту. Кроме того, от нагрузок у людей, рожденных под этим знаком, часто наблюдаются проблемы со зрением.

Завершает тройку потенциально болезненных знаков Зодиака Рыбы. В силу свойственной им неуверенности и не очень ярко выраженной силы воли им крайне сложно совладать с вредными привычками — алкоголем и курением. Кроме того, Рыбы очень ранимы и чувствительны, а потому есть предрасположенность снять стресс при помощи психотропных веществ, которые пагубно влияют на нервную систему и вызывают зависимость.