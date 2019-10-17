Как изменяют разные знаки Зодиака

Изменяют многие — эмоционально или физически. Одни — назло, другие — из-за любопытства, а кто-то так сбегает от проблем. Причины разные — результат один. Астрологами уже был составлен рейтинг самых верных и самых неверных знаков Зодиака. Теперь пора узнать о том, как и из-за каких мотивов представители зодиакального круга идут «налево».

Овен

Овен вначале изменяет в мыслях, а уже после — в постели. Он долго сравнивает своего партнера с новым увлечением, и если сравнение выигрывает потенциальный любовник (любовница), то измена неизбежна. В основном Овном движет любопытство, желание познать новые грани и необычные эмоции. Неутомимая жажда приключений подталкивает его поддаться соблазну.

Телец

Телец идет «налево» крайне редко, так как считает это дело грязным и непристойным. По большему счету он предпочитает быть верным и не терять то, что нажил с законным партнером. Ну и моральные ценности, которыми так дорожит этот знак, прочно держат его в семье. Единственный случай, при котором Телец может решиться на измену — духовный разрыв с партнером.

Близнецы

Близнецы изменяют очень часто. Представители этого созвездия относятся к измене как к приятному времяпрепровождению в компании хорошего человека. Близнецы искусно находят время на новые знакомства, умудряются изменить на вечеринке или в соседней комнате, пока партнер спит. Ну а если поймать Близнеца на «горячем», то он обязательно обставит все в свою пользу.

Рак

Чтобы довести Рака до измены, нужно постараться: представители этого Знака партнеру не изменяют. Это дело принципа. Измена для Рака — подрыв устоев, разрушение семейных ценностей. Но бывает и так, что, уже находясь в отношениях, Рак влюбляется. Разводиться, особенно если быт налажен и есть дети, он не будет, поэтому выход один — жить двойной жизнью. С чем Рак отлично справляется, виртуозно обманывая партнера, который полностью уверен в верности.

Лев

Лев считается одним из самых верных знаков. И не потому, что он такой идеальный и нравственный, а потому, что драма, к которой может привести адюльтер, становится большим сдерживающим фактором. Лев не видит смысла в изменах, если рядом есть тот, кто всецело его устраивает. А если не устраивает, то Лев рвет все связи с наскучившим партнером и отправляется на поиски ярких романов и человека, который сможет его покорить.

Дева

Рациональная Дева в глубине души «та еще штучка». Любит грязные игры и пикантные ситуации. При этом поймать Деву на измене невозможно: этот знак обладает развитой интуицией, высоким интеллектом и планирует свои поступки на двадцать ходов вперед. Дева окутывает связи на стороне такой тайной, что даже самые близкие люди никогда не узнают, что она способна изменять.

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