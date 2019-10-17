Астрологи решили узнать о том, как изменяют разные знаки Зодиака. Оказалось, что изменяют все, но по разным причинам. По каким именно — читайте в нашей статье.
Изменяют многие — эмоционально или физически. Одни — назло, другие — из-за любопытства, а кто-то так сбегает от проблем. Причины разные — результат один. Астрологами уже был составлен рейтинг самых верных и самых неверных знаков Зодиака. Теперь пора узнать о том, как и из-за каких мотивов представители зодиакального круга идут «налево».
Овен
Овен вначале изменяет в мыслях, а уже после — в постели. Он долго сравнивает своего партнера с новым увлечением, и если сравнение выигрывает потенциальный любовник (любовница), то измена неизбежна. В основном Овном движет любопытство, желание познать новые грани и необычные эмоции. Неутомимая жажда приключений подталкивает его поддаться соблазну.
Телец
Телец идет «налево» крайне редко, так как считает это дело грязным и непристойным. По большему счету он предпочитает быть верным и не терять то, что нажил с законным партнером. Ну и моральные ценности, которыми так дорожит этот знак, прочно держат его в семье. Единственный случай, при котором Телец может решиться на измену — духовный разрыв с партнером.
Близнецы изменяют очень часто. Представители этого созвездия относятся к измене как к приятному времяпрепровождению в компании хорошего человека. Близнецы искусно находят время на новые знакомства, умудряются изменить на вечеринке или в соседней комнате, пока партнер спит. Ну а если поймать Близнеца на «горячем», то он обязательно обставит все в свою пользу.
Рак
Чтобы довести Рака до измены, нужно постараться: представители этого Знака партнеру не изменяют. Это дело принципа. Измена для Рака — подрыв устоев, разрушение семейных ценностей. Но бывает и так, что, уже находясь в отношениях, Рак влюбляется. Разводиться, особенно если быт налажен и есть дети, он не будет, поэтому выход один — жить двойной жизнью. С чем Рак отлично справляется, виртуозно обманывая партнера, который полностью уверен в верности.
Лев
Лев считается одним из самых верных знаков. И не потому, что он такой идеальный и нравственный, а потому, что драма, к которой может привести адюльтер, становится большим сдерживающим фактором. Лев не видит смысла в изменах, если рядом есть тот, кто всецело его устраивает. А если не устраивает, то Лев рвет все связи с наскучившим партнером и отправляется на поиски ярких романов и человека, который сможет его покорить.
Рациональная Дева в глубине души «та еще штучка». Любит грязные игры и пикантные ситуации. При этом поймать Деву на измене невозможно: этот знак обладает развитой интуицией, высоким интеллектом и планирует свои поступки на двадцать ходов вперед. Дева окутывает связи на стороне такой тайной, что даже самые близкие люди никогда не узнают, что она способна изменять.
Весы
Весы — самые сильные манипуляторы среди знаков Зодиака. Мягкие и уравновешенные, они способны годами скрывать интриги на стороне. Но Весы практически не заводят случайных связей. Собственные сомнения и уважение к официальному партнеру держат в узде. Правда, это не мешает Весам рассматривать такую возможность и предаваться мечтам о том, как это было бы.
Скорпион
Скорпион слишком ценит серьезные отношения и свой выбор, поэтому на измену решается редко, а в случае адюльтера долгое время терзается угрызениями совести и чувством вины. Но не стоит забывать, что Скорпион — существо непредсказуемое. Он может хранить верность тому, кто вытирает об него ноги, и регулярно изменять партнеру, который бесконечно его любит.
Стрелец
Стрелец относится к измене как к забавной игре и, не задумываясь о последствиях и чувствах партнера, флиртует со всеми, с кем это возможно. Стрелец и преданность — вещи несовместимые. Он любит все, что дает ему возможность выплеснуть негатив, развлечься и получить удовольствие. Но на постоянные «левые» связи Стрелец не пойдет: ему хватает претензий и упреков в отношениях.
Измены Козерога носят физический, а не эмоциональный характер. Правда, на такой шаг он решается редко: ему некогда, да и моральные устои держат в тисках. Козерог может оказаться в чужой постели, но, разумеется, преследуя высокую цель. После чего с честным лицом и чистой совестью заметет все улики и возвратится к партнеру.
Водолей
Водолей неспособен на настоящую измену, так как живет чувствами и проникается к человеку лишь после того, как влюбится. Если его окончательно перестал устраивать партнер, он просто разрывает все связи и надолго растворяется в любовных приключениях. Зато Водолей постоянно фантазирует на интимную тему и периодически представляет на месте любимого человека кого-то другого.
Рыбы
Рыбы уходят «налево» тогда, когда встречают новую любовь. Без любви на измену не пойдут, так как это низко. Причем измена у этого Знака начинается в голове: с душевных разговоров, легкого флирта, взаимных комплиментов. Все это для Рыб важнее, чем физическая связь. Ну а если дело все-таки доходит до постели, Рыбы тщательно скрывают свою измену, а когда партнер узнает об этом, обязательно перекладывают ответственность за случившееся на него.