Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

«Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете», — резко ответил он на вопрос о ее состоянии в разговоре с телеканалом «360». Девяностолетний режиссер напомнил, что его самого журналисты уже хоронили, и поэтому общаться с ними он не видит смысла.

Ранее стало известно о том, что Белохвостикова обратилась к врачу с жалобами на сердце, те же приняли решение о срочной операции, которая и прошла в одной из клиник Москвы. После актриса попала в реанимацию. По информации осведомленных источников, она лежит в отдельной палате и ее состояние остается тяжелым.

Белохвостикова прославилась на весь СССР благодаря ролям в фильмах «Тегеран-43» и «Принцесса цирка». В последние годы она почти не снимается в кино, лишь изредка посещая светские мероприятия вместе с дочерью Наташей, также режиссером. Известно, что в 2007 году Белохвостикова усыновила мальчика.

«Мы не показывали ребенка, потому что Кирюшка был маленьким. Каждая мама знает: малыша нельзя травмировать, ему надо дать возможность жить в полную силу. Он сам нас выбрал, сразу назвал меня мамой», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».