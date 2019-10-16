Ср, 16.10.2019
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  • Известную советскую актрису прооперировали в Москве: подробности

Известную советскую актрису прооперировали в Москве: подробности

Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов

ФОТО: Iliya Pitalev / RIA NOVOSTI

В Москве экстренно прооперировали 68-летнюю известную актрису Наталью Белохвостикову, которую считают одной из самых красивых советских артисток, пишет Сегодня.

По информации Телеграм-канал "112", 68-летняя актриса поступила в одну из московских клиник с нарушениями ритма сердца. Врачи уже прооперировали Наталью, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Пока никаких прогнозов врачи не дают касательно состояния здоровья актрисы.

Отметим, что Наталья Белохвостикова стала популярной благодаря ролям в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и многих других. В советское время даже продавались открытки с ее изображением. Ее считали очень красивой и успешной (стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР).

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