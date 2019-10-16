Известную советскую актрису прооперировали в Москве: подробности

По информации Телеграм-канал "112", 68-летняя актриса поступила в одну из московских клиник с нарушениями ритма сердца. Врачи уже прооперировали Наталью, и сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что Наталья Белохвостикова стала популярной благодаря ролям в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Незваный друг", "Тегеран-43" и многих других. В советское время даже продавались открытки с ее изображением. Ее считали очень красивой и успешной (стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР).