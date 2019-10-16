Немножко секса: возлюбленная Виторгана показала фото из постели

Актриса опубликовала коллаж из двух фото, на которых позирует обнаженной, лежа в постели. Возможно, снимал возлюбленную собственноручно Максим Виторган, пишет Dni.ru.

Подписчики имели возможность полюбоваться оголенными плечами, выступающими ключицами и родинкой на лопатке Нино Нинидзе, сообщает "Эксперсс газета". Отметим, что поклонники восхищаются красотой молодой пассии 47-летнего артиста. "Потрясная", "Мегасекси", "Красотка!", "Какая же стильная, красивая!" – пишут они в комментариях.

Напомним, ранее Максим Виторган проявил себя не лучшим образом по отношению к Нино Нинидзе. Он не помог девушке с переездом. Вещи в новую квартиру актриса носила самостоятельно.