Ср, 16.10.2019
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  • Немножко секса: возлюбленная Виторгана показала фото из постели

Немножко секса: возлюбленная Виторгана показала фото из постели

Максим Виторган

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

28-летняя пассия артиста решила подразнить фолловеров в "Инстаграм" пикантными снимками. Нино Нинидзе оголилась, но лишнего себе не позволила.

Актриса опубликовала коллаж из двух фото, на которых позирует обнаженной, лежа в постели. Возможно, снимал возлюбленную собственноручно Максим Виторган, пишет Dni.ru.

Подписчики имели возможность полюбоваться оголенными плечами, выступающими ключицами и родинкой на лопатке Нино Нинидзе, сообщает "Эксперсс газета". Отметим, что поклонники восхищаются красотой молодой пассии 47-летнего артиста. "Потрясная", "Мегасекси", "Красотка!", "Какая же стильная, красивая!" – пишут они в комментариях.

Напомним, ранее Максим Виторган проявил себя не лучшим образом по отношению к Нино Нинидзе. Он не помог девушке с переездом. Вещи в новую квартиру актриса носила самостоятельно.

Смотрите фото ЗДЕСЬ! 

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