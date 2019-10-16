В Таллинне выступит латвийский рэпер JOHNYBOY

Johnyboy 11 лет в музыке. Много песен спето, альбомов записано, клипов снято, концертов сыграно, но впервые в карьере Джони обратится к полностью живой музыке, чтобы придать своим главным за карьеру песням совершенно новое звучание и удивить даже самого постоянного посетителя своих концертов. В течение 2019 года Денис набирался опыта, чтобы зажечь в странах Прибалтики уже этой осенью в рамках тура под названием «24/7/11».