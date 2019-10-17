Гороскоп на 17 октября: Скорпионам не стоит рисковать, а Весы обретут полную уверенность в себе

Овнам совсем не нужно расслабляться. Будет казаться, что до достижения заветной цели осталось совсем немного, но это совершенно не так. Потрудиться еще придется.

Тельцов ожидают успехи: это может быть и повышение по карьерной лестнице, денежная премия или просто эмоциональный всплеск в семейной жизни.

Близнецов опутает лень и чувство того, что вообще ничего не хочется делать. Нужно побыстрее взять себя в руки и перебороть свое лоботрясничество.

Ракам звезды обещают благоприятный день в плане заключения сделок. Инвесторы будут благосклонны к вам, капитал будет расти, а заодно повысится и прибыль.

На Львов нападет злоба и негативное отношение ко всем, кто вас окружает. Нужно с этим притормозить, иначе есть большие шансы потерять кого-то из близких.

Девам во всех делах будут помогать друзья и коллеги. Помощь вам очень пригодится, ведь в одиночку сделать что-то очень сложно и энергозатратно.

Весам звезды советуют пойти на решительный шаг. Только так вы добьетесь положительного результата и обретете полную уверенность в себе.

Скорпионам не стоит рисковать. Даже в самых мелких делах и вопросах. Это может обернуться для вас крахом всех затей и идей и даже дальнейшей депрессией.

Стрельцам нужно подумать о своей второй половинке. Ей многое не нравится и не устраивает, но у вас есть прекрасный шанс все изменить, только пересмотрев свое поведение.

Козерогам поддержка окружающих поможет решить все проблемы. Не забудьте поблагодарить их за участие. В противном случае вы можете просто лишиться друзей.

Водолеям пора дать волю эмоциям и чувствам, не пытайтесь сдерживать себя. Единственное с чем нужно быть предельно аккуратным — с резкими высказываниями.