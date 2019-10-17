Гороскоп на 17 октября: Скорпионам не стоит рисковать, а Весы обретут полную уверенность в себе

День обещает быть интересным и насыщенным. Единственное, что его может испортить – это перепады настроения. Если вы чувствуете, что сегодня не можете похвастаться психологической устойчивостью, старайтесь держаться поближе к людям веселым, деятельным и позитивным. Общение с мрачными и рефлексирующими особами может не только стать причиной подавленного состояния и меланхолии, но и повлечь за собой более серьезные неприятности, сообщает dvorec.ru.
Овнам совсем не нужно расслабляться. Будет казаться, что до достижения заветной цели осталось совсем немного, но это совершенно не так. Потрудиться еще придется.
Тельцов ожидают успехи: это может быть и повышение по карьерной лестнице, денежная премия или просто эмоциональный всплеск в семейной жизни.
Ракам звезды обещают благоприятный день в плане заключения сделок. Инвесторы будут благосклонны к вам, капитал будет расти, а заодно повысится и прибыль.
Девам во всех делах будут помогать друзья и коллеги. Помощь вам очень пригодится, ведь в одиночку сделать что-то очень сложно и энергозатратно.
Скорпионам не стоит рисковать. Даже в самых мелких делах и вопросах. Это может обернуться для вас крахом всех затей и идей и даже дальнейшей депрессией.
Козерогам поддержка окружающих поможет решить все проблемы. Не забудьте поблагодарить их за участие. В противном случае вы можете просто лишиться друзей.
Рыбы почувствуют навалившуюся усталость. Вам срочно нужно восполнить свои внутренние силы: прогулки, культурный досуг, витамины, но никакого алкоголя.