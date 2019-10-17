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Гороскоп на 17 октября: Скорпионам не стоит рисковать, а Весы обретут полную уверенность в себе

Завтрак. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

День обещает быть интересным и насыщенным. Единственное, что его может испортить – это перепады настроения. Если вы чувствуете, что сегодня не можете похвастаться психологической устойчивостью, старайтесь держаться поближе к людям веселым, деятельным и позитивным. Общение с мрачными и рефлексирующими особами может не только стать причиной подавленного состояния и меланхолии, но и повлечь за собой более серьезные неприятности, сообщает dvorec.ru.

Овнам совсем не нужно расслабляться. Будет казаться, что до достижения заветной цели осталось совсем немного, но это совершенно не так. Потрудиться еще придется.

Тельцов ожидают успехи: это может быть и повышение по карьерной лестнице, денежная премия или просто эмоциональный всплеск в семейной жизни.

Близнецов опутает лень и чувство того, что вообще ничего не хочется делать. Нужно побыстрее взять себя в руки и перебороть свое лоботрясничество.

Ракам звезды обещают благоприятный день в плане заключения сделок. Инвесторы будут благосклонны к вам, капитал будет расти, а заодно повысится и прибыль.

На Львов нападет злоба и негативное отношение ко всем, кто вас окружает. Нужно с этим притормозить, иначе есть большие шансы потерять кого-то из близких.

Девам во всех делах будут помогать друзья и коллеги. Помощь вам очень пригодится, ведь в одиночку сделать что-то очень сложно и энергозатратно.

Весам звезды советуют пойти на решительный шаг. Только так вы добьетесь положительного результата и обретете полную уверенность в себе.

Скорпионам не стоит рисковать. Даже в самых мелких делах и вопросах. Это может обернуться для вас крахом всех затей и идей и даже дальнейшей депрессией.

Стрельцам нужно подумать о своей второй половинке. Ей многое не нравится и не устраивает, но у вас есть прекрасный шанс все изменить, только пересмотрев свое поведение.

Козерогам поддержка окружающих поможет решить все проблемы. Не забудьте поблагодарить их за участие. В противном случае вы можете просто лишиться друзей.

Водолеям пора дать волю эмоциям и чувствам, не пытайтесь сдерживать себя. Единственное с чем нужно быть предельно аккуратным — с резкими высказываниями.

Рыбы почувствуют навалившуюся усталость. Вам срочно нужно восполнить свои внутренние силы: прогулки, культурный досуг, витамины, но никакого алкоголя.

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