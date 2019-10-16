Муж Лолиты покупал на ее деньги подарки любовнице

По словам друзей певицы, сам тренер по сквошу зарабатывает немного, но привык жить на широкую ногу, сообщает Пятый канал.
Муж Лолиты Милявской целый год содержал любовницу на деньги певицы, дарил ей дорогие подарки. Об этом KP.RU рассказали друзья певицы. По их словам, Дмитрий Иванов — тренер по сквошу — берет за часовую тренировку две тысячи рублей, однако клиентов у него немного.
«Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров», — цитирует свой источник издание.
На днях стало известно, что Дмитрий переехал к 40-летней Ольге Кулиевой — косметологу из Белоруссии, которая возглавляет клинику в Москве