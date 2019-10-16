Мэр Таллинна Михаил Кылварт: иногда мужчина заслуживает, чтобы его били по лицу

«Если в соседней квартире муж избивает жену, ваши действия?» – с таким вопросом обратились к мэру Таллинна Михаилу Кылварту ведущие ток-шоу «Своя правда» Елена Поверина и Елена Ханга, очередной выпуск которого был посвящен проблеме семейного насилия.
Политик рассказал в передаче, что в 16 лет он вмешался в разборку семейной пары: «Я столкнулся на улице с ситуацией, когда мужчина бил женщину. Я посчитал необходимым вмешаться. Это оказалась семейная пара, и на выходе мне досталось от обоих».
Кылварт при этом не изменил своего убеждения в том, что иногда обидчика дам стоит отправить в нокдаун: «Я считаю, что насилием проблему насилия не решить, но, если это происходит на моих глазах, то это как раз тот случай, когда мужчина заслужил, чтобы его били по лицу. Проходить мимо ни в ком случае нельзя!»
Мэр призывает всех невольных свидетелей семейных разборок вызывать полицию, если тиран буянит в соседней квартире: «Вас никто туда не пустит, поэтому единственная возможность – вызвать полицию. Это не тот случай, когда вы ябедничаете на соседей, которые громко слушают музыку и приводят в поздний час гостей. Там может случиться все, что угодно. И статистика, к сожалению, это доказывает».