Ср, 16.10.2019
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт: иногда мужчина заслуживает, чтобы его били по лицу

Драка, снимок иллюстративный

ФОТО: Phovoi R. / PantherMedia / Phovoi R.

«Если в соседней квартире муж избивает жену, ваши действия?» – с таким вопросом обратились к мэру Таллинна Михаилу Кылварту ведущие ток-шоу «Своя правда» Елена Поверина и Елена Ханга, очередной выпуск которого был посвящен проблеме семейного насилия. 

Политик рассказал в передаче, что в 16 лет он вмешался в разборку семейной пары: «Я столкнулся на улице с ситуацией, когда мужчина бил женщину. Я посчитал необходимым вмешаться. Это оказалась семейная пара, и на выходе мне досталось от обоих».

Кылварт при этом не изменил своего убеждения в том, что иногда обидчика дам стоит отправить в нокдаун: «Я считаю, что насилием проблему насилия не решить, но, если это происходит на моих глазах, то это как раз тот случай, когда мужчина заслужил, чтобы его били по лицу. Проходить мимо ни в ком случае нельзя!»

Мэр призывает всех невольных свидетелей семейных разборок вызывать полицию, если тиран буянит в соседней квартире: «Вас никто туда не пустит, поэтому единственная возможность – вызвать полицию. Это не тот случай, когда вы ябедничаете на соседей, которые громко слушают музыку и приводят в поздний час гостей. Там может случиться все, что угодно. И статистика, к сожалению, это доказывает». 

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