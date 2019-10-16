Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности: фотофакт

Так, на второй день тура герцоги уже успели совершить три официальных выхода, последний из которых состоялся в Pakistan Monument в Исламабаде. Для торжества Кейт Миддлтон надела изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham. На одном из фото, которое было опубликована на официальной странице герцогов в Instagram, отчетливо видно, как супруга принца Уильяма держит руки под животом. Такой жест и стал поводом для очередных слухов о ее беременности.