Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности: фотофакт

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая сейчас находится с официальным визитом в Пакистане, снова подогрела слухи о своей четвертой беременности. Отметим, что недавно ее дочь, принцесса Шарлотта разболтала в начальной школе о том, что ее семья ждет пополнения, пишет Сегодня.
Так, на второй день тура герцоги уже успели совершить три официальных выхода, последний из которых состоялся в Pakistan Monument в Исламабаде. Для торжества Кейт Миддлтон надела изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham. На одном из фото, которое было опубликована на официальной странице герцогов в Instagram, отчетливо видно, как супруга принца Уильяма держит руки под животом. Такой жест и стал поводом для очередных слухов о ее беременности.
Более того, на опубликованных кадрах немного заметен едва округлившийся животик. Отметим, что слухи о беременности ходят уже не один месяц. Дело в том, что супруга принца Уильяма в начале каждой из трех беременностей меняла прическу. Предполагается, что таким образом Кейт старается отвлечь внимание от своей фигуры.