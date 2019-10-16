Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака - главных везунчиков ноября

Одними из главных счастливчиков следующего месяца специалист считает Львов. Представители этого знака Зодиака ощутят, как затяжные сомнения и тревоги наконец-то их оставили. Время подходит для мягкого воздействия на судьбу. Период подталкивает вас к принятию очень важного решения.

Доверьтесь интуиции, слушайте внутренний голос и решитесь на нечто грандиозное, что направит вашу жизнь в позитивное русло. Период способствует финансовой удаче.

Стрельцам ноябрь года обещает успех в личной жизни. Семейные представители знака забудут прошлые обиды и смогут начать жизнь с чистого листа, а одинокие Стрельцы встретят свою вторую половинку. Вы будете двигаться дальше легко, с оптимизмом смотреть в будущее, и это будущее действительно преподнесет вам очень приятный сюрприз.