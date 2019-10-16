Умирающая Заворотнюк отказалась лечиться как Фриске

По словам близких известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, по некоторым данным, страдающей от тяжелого заболевания головного мозга, звезда «Моей прекрасной няни» отказалась лечиться вакциной, которая в свое время продлила жизнь певице Жанне Фриске. Одна ампула западного препарата стоит более 12 тысяч евро (850 тысячи рублей).
Сейчас в России нет таких инъекций, поэтому Заворотнюк пришлось бы отправляться в США. На этом фоне сама артистка и ее семья приняли решение продолжать лечение на родине. Известно, что знаменитость обследовали только немецкие и польские врачи.
Однако уникальная вакцина смогла отсрочить уход из жизни Жанны Фриске, решившейся в 2014-2015 годах на экспериментальное лечение в США, которое семья считала единственным шансом. После вакцины артистка на какое-то время почувствовала себя лучше и даже вернулась в Россию, но болезнь вскоре вернулась, пишет Topnews.