Риелтор-неудачник на кредитном «мерсе»: что известно о женихе Ольги Бузовой

За Instagram Давида Манукяна следят более семи миллионов человек. Кстати, аккаунт закрытый. В Сети блогер демонстрирует свою успешную жизнь: квартира в Москва-Сити, дорогие часы и автомобили. Но в реальности не все так радужно.

Давид вовсе не сын олигарха, как можно ошибочно подумать. Его отец — строитель из Новосибирска Ашот Манукян, которого обвиняли в обмане дольщиков. Мужчина купил два участка, которые были отведены под строительство частных домов. В 2013 году он возвел на купленной территории трехэтажные корпуса и начал продавать в них квартиры. Жильцы, заселяясь, не могли получить прописку, поэтому пошли через суд требовать деньги. В отношении Ашота Манукяна было заведено судебное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Но позднее бизнесмен попал под амнистию, объявленную в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сам Давид тоже не является добропорядочным гражданином: на его счету несколько махинаций с недвижимостью, информацию об этом можно найти в базе Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). В 20 лет Манукян-младший стал фигурантом дела, когда помогал своему деловому партнеру Рубику Геворгяну. Парни взяли деньги с Евгении Вагнер и Натальи Коваленко за квартиру площадью 80 квадратных метров. Но потом, когда дом был закончен, эту жилплощадь перерегистрировали на других лиц.