Ср, 16.10.2019
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Гороскоп на 16 октября:миллион забот для Водолеев и урок на будущее для Стрельцов

Блинчики. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

В эту среду на нас влияют спокойные и созерцательные 18-е лунные сутки. Их главная особенность в том, что они все «зеркалят» — людей, события, взаимодействия и взаимоотношения. Это время изменений, преображений и трансформаций — постарайтесь быть внимательными, чтобы заметить важные для вас нюансы и воспользоваться ими, пишут vesti.ua.

Овен

Расслабленно общайтесь с теми, кто вам приятен — день не предназначен для сложных дел.

Телец

В эти лунные сутки уделите внимание пространству вокруг вас и как-то украсьте его.

Близнецы

Все дела, связанные с крупными денежными тратами, стоит перенести на несколько дней.

Рак

В этот день вам нужно посмотреть вокруг себя свежим взглядом и сделать правильные выводы.

Лев

Есть риск погрузиться в излишнюю самокритику. Не стоит этого делать, любовь и одобрение — вот что вам нужно

Дева

Постарайтесь провести день так, чтобы к вечеру вы были полностью удовлетворены своими поступками.

Весы

Для вас это время может быть опасным, если начнете «обезьянничать» — подражать тем, кто этого не стоит.

Скорпион

В эти лунные сутки к вам придет очень важная новость, истинный смысл которой откроется позже.

Стрелец

Все, что о вас скажут плохого — правда, а все, что произойдет неприятного — это урок на будущее.

Козерог

Постарайтесь не нервничать и не напрягаться. Сохраните это спокойное состояние и на завтра.

Водолей

Сегодня на вас свалится «миллион забот» — не стоит хвататься за все сразу.

Рыбы

Этот день вам покажет, кто вы на самом деле, каким вас видят другие люди.

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