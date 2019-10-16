Гороскоп на 16 октября:миллион забот для Водолеев и урок на будущее для Стрельцов

В эту среду на нас влияют спокойные и созерцательные 18-е лунные сутки. Их главная особенность в том, что они все «зеркалят» — людей, события, взаимодействия и взаимоотношения. Это время изменений, преображений и трансформаций — постарайтесь быть внимательными, чтобы заметить важные для вас нюансы и воспользоваться ими, пишут vesti.ua.
Овен
Расслабленно общайтесь с теми, кто вам приятен — день не предназначен для сложных дел.
Телец
В эти лунные сутки уделите внимание пространству вокруг вас и как-то украсьте его.
Близнецы
Все дела, связанные с крупными денежными тратами, стоит перенести на несколько дней.
Рак
В этот день вам нужно посмотреть вокруг себя свежим взглядом и сделать правильные выводы.
Лев
Есть риск погрузиться в излишнюю самокритику. Не стоит этого делать, любовь и одобрение — вот что вам нужно
Дева
Постарайтесь провести день так, чтобы к вечеру вы были полностью удовлетворены своими поступками.
Весы
Для вас это время может быть опасным, если начнете «обезьянничать» — подражать тем, кто этого не стоит.
Скорпион
В эти лунные сутки к вам придет очень важная новость, истинный смысл которой откроется позже.
Стрелец
Все, что о вас скажут плохого — правда, а все, что произойдет неприятного — это урок на будущее.
Козерог
Постарайтесь не нервничать и не напрягаться. Сохраните это спокойное состояние и на завтра.
Водолей
Сегодня на вас свалится «миллион забот» — не стоит хвататься за все сразу.
Рыбы
Этот день вам покажет, кто вы на самом деле, каким вас видят другие люди.