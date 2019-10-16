Гороскоп на 16 октября:миллион забот для Водолеев и урок на будущее для Стрельцов

Овен

Расслабленно общайтесь с теми, кто вам приятен — день не предназначен для сложных дел.

Телец

В эти лунные сутки уделите внимание пространству вокруг вас и как-то украсьте его.

Близнецы

Все дела, связанные с крупными денежными тратами, стоит перенести на несколько дней.

Рак

В этот день вам нужно посмотреть вокруг себя свежим взглядом и сделать правильные выводы.

Лев

Есть риск погрузиться в излишнюю самокритику. Не стоит этого делать, любовь и одобрение — вот что вам нужно

Дева

Постарайтесь провести день так, чтобы к вечеру вы были полностью удовлетворены своими поступками.

Весы

Для вас это время может быть опасным, если начнете «обезьянничать» — подражать тем, кто этого не стоит.

Скорпион

В эти лунные сутки к вам придет очень важная новость, истинный смысл которой откроется позже.

Стрелец

Все, что о вас скажут плохого — правда, а все, что произойдет неприятного — это урок на будущее.

Козерог

Постарайтесь не нервничать и не напрягаться. Сохраните это спокойное состояние и на завтра.

Водолей

Сегодня на вас свалится «миллион забот» — не стоит хвататься за все сразу.

Рыбы