Вт, 15.10.2019
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Анна Седокова порадовала мужчин роскошным бюстом

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Певица отдыхает вместе с восьмилетней дочерью Моникой на Багамских островах. Анна Седокова поделилась с поклонниками эротичными видео с отпуска в Instagram, пишут Дни.ру.

Исполнительница снялась в раздельном нюдовом купальнике с глубоким вырезом. Она выложила в Сторис ролики, которые явно порадовали ее подписчиков мужского пола: на кадрах 36-летняя звезда демонстрирует шикарную грудь.

Анна Седокова записала видео после того, как искупалась – это видно по ее мокрым волосам, передает Пятый канал. Свой пляжный образ знаменитость дополнила соломенной шляпой в тон наряда.

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