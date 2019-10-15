Редкий кадр: Лийс Лемсалу пришла на футбольный матч с таинственным ухажером

На официальной странице Эстонского футбольного союза в Facebook появилось видео с самыми интересными моментами игры между командами Эстонии и Германии, на котором также видно, какие эмоции испытывали сидящие на трибунах зрители. Именно там и сопереживала кумирам дочь футболиста Марека Лемсалу - Лийс, которая в детстве тоже занималась футболом.

Внимание привлекло то, что Лемсалу наслаждалась игрой вместе с возлюбленным - Карлом-Эриком Коду (34), хотя они стараются не попадать в объективы фотокамер вместе. Лемсалу и Коду начали встречаться еще в 2017 году, но известно это стало совсем недавно.