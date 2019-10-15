Лучше бы мы этого не видели... Похудевшая после развода Лолита показала себя без штанов
Лолита Милявская из тех женщин, которые не позволят никому и ничему сломать их. Хотя 55-летняя певица признавалась, что ей тяжело далось расставание с мужем, она все обернула в свою пользу.
Артистка заметно похудела, так что теперь может позволить себе смелые наряды. Впрочем, Лолита не стеснялась их надевать, в какой бы форме она ни была. Но теперь даже поклонники забросали ее комплиментами.
Милявская анонсировала выход нового сингла «Папа» и клипа. При этом она предстала в прозрачных брюках, так, словно их там и не было.