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  • Трепещите, мужчины! Обнаженная Вера Брежнева снялась в постели

Трепещите, мужчины! Обнаженная Вера Брежнева снялась в постели

Вера Брежнева.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

37-летняя певица поделилась с поклонниками откровенным кадром. Вера Брежнева позировала голой, прикрывшись руками и ногами, рассказывает Cosmo.

Известная блондинка знает, как привлечь внимание публики и обескуражить ее своей безупречной фигурой. Певица обнародовала снимок, на котором предстала обнаженной на белоснежных простынях. Самые пикантные места она целомудренно прикрыла от внимания фолловеров. Волосы звезды были распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Брежнева рассказала, что готовится поделиться с фанатами классной новостью.

Вера Брежнева снялась обнаженной

ФОТО: Instagram

Позже Вера опубликовала снимок в роскошном платье из черного атласа с воланами и пышными рукавами. Соблазнительный v-образный вырез смело открыл область декольте. «Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди всё понимают», — заявила певица. Она рассказала, что ее засыпали вопросами о концерте в Москве.

По словам бывшей солистки «ВИА Гры», шоу в столице состоится в апреле будущего года в «Крокус сити холл». Супруга Константина Меладзе представит на суд публики новое шоу «Vэлемент». «Я скучала. Мы уже готовимся», — резюмировала певица.

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