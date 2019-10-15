Трепещите, мужчины! Обнаженная Вера Брежнева снялась в постели

Известная блондинка знает, как привлечь внимание публики и обескуражить ее своей безупречной фигурой. Певица обнародовала снимок, на котором предстала обнаженной на белоснежных простынях. Самые пикантные места она целомудренно прикрыла от внимания фолловеров. Волосы звезды были распущены, а глаза спрятаны за солнцезащитными очками. Брежнева рассказала, что готовится поделиться с фанатами классной новостью.

Вера Брежнева снялась обнаженной ФОТО: Instagram

Позже Вера опубликовала снимок в роскошном платье из черного атласа с воланами и пышными рукавами. Соблазнительный v-образный вырез смело открыл область декольте. «Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди всё понимают», — заявила певица. Она рассказала, что ее засыпали вопросами о концерте в Москве.