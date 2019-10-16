Ведьмы и проклинатели: какими колдовскими способностями обладает каждый знак Зодиака

Распознать магические способности в человеке проще простого. Для этого нужно просто внимательно следить за собой и своими привычками, чтобы понять, что мы делаем неосознанно. Однако если вы до сих пор не поняли, каким даром обладаете, можно обратиться за помощью к своему знаку Зодиака

Овен

Овны от природы имеют возможность появляться в нужное время в нужном месте. Многие представители данного знака Зодиака считают, что это просто совпадения, но это не так. Это ваша магическая способность.

Телец

Телец — это один из самых благородных и честных знаков Зодиака, который в душе является темным магом. Далеко не каждый Телец догадывается о том, что умеет проклинать людей и насылать на них порчу. Причем временами это происходит неосознанно.

Близнецы

Близнецы — настоящие гипнотизеры, которым не нужны часы и магические слова. Одним только взглядом они могут ввести человека в транс и внушить ему то, что им хочется. Именно благодаря этой способности Близнецы так просто переубеждают людей.

Рак

Рак — это один из самых удачливых знаков Зодиака, который может воплотить все своим мечты в жизнь, если не побоится. За что бы не взялся Рак, у него все получится сделать на «ура». При этом Ракам не приходится убеждать людей в своей правоте, потому что все уже сделала природа.

Лев

Львы постоянно добиваются того, чего хотят, потому что имеют прямую связь с космосом. Можно сказать, что Львы — это те самые счастливчики, которые получили самые лучший и выгодный дар Вселенной, который знают, как применять.

Дева

Девы — это тот самый знак, который в буквальном смысле слова может читать мысли. Девы прекрасно разбираются в людях, поэтому держат подле себя только самых преданных и верных. Девы никогда не станут общаться с плохим человеком.

Весы

Все Весы обладают даром ясновидения, который так же можно назвать и проклятьем. Если у них что-то не получится, они знают это заранее, поэтому расстраиваются, но продолжают делать. При этом Весы думают, что у них просто хорошо развитая интуиция.

Скорпион

Скорпионы — это те самые ведьмы, которые якшаются с нечистой силой. Это происходит на подсознательном уровне, поэтому Скорпионы могут даже не догадываться о своей способности. При этом они обладают возможностью повелевать нечистью, поэтому могут ее отгонять.

Стрелец

Стрельцы наделены способностью материализовать свои мысли. Все, о чем бы они не подумали, становится реальностью. Тем не менее назвать эту способность хорошей нельзя, потому что плохие мысли Стрельцов также воплощаются в жизнь.

Козерог

Козерог — это самый прозаичный знак Зодиака, который не верит в магию и потустороннюю силу. При этом магическими способностями он тоже не обделен. Козероги обладают невероятной защитой от колдовства и сглаза.

Водолей

Водолеи постоянно живут на позитиве и верят только в положительные приметы. Именно поэтому зло обходит их стороной. Можно сказать, что они способны отбивать от себя все неудачи. С какой-то стороны их способность работает, как и способность Козерогов. Вот только Водолеи верят в магию.

Рыбы