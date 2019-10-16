Ведьмы и проклинатели: какими колдовскими способностями обладает каждый знак Зодиака

Не каждый человек в мире догадывается о том, что все люди с самого рождения наделены колдовскими способностями. Конечно же речь сейчас идет не о той магии, которую мы можем видеть в «Гарри Поттере» или же во «Властелине колец», а о более приземленных возможностях. Тем не менее, их можно применять для достижения своих целей, пишет Слово без границ.
Распознать магические способности в человеке проще простого. Для этого нужно просто внимательно следить за собой и своими привычками, чтобы понять, что мы делаем неосознанно. Однако если вы до сих пор не поняли, каким даром обладаете, можно обратиться за помощью к своему знаку Зодиака
Овен
Овны от природы имеют возможность появляться в нужное время в нужном месте. Многие представители данного знака Зодиака считают, что это просто совпадения, но это не так. Это ваша магическая способность.
Телец
Телец — это один из самых благородных и честных знаков Зодиака, который в душе является темным магом. Далеко не каждый Телец догадывается о том, что умеет проклинать людей и насылать на них порчу. Причем временами это происходит неосознанно.
Близнецы
Близнецы — настоящие гипнотизеры, которым не нужны часы и магические слова. Одним только взглядом они могут ввести человека в транс и внушить ему то, что им хочется. Именно благодаря этой способности Близнецы так просто переубеждают людей.
Рак
Рак — это один из самых удачливых знаков Зодиака, который может воплотить все своим мечты в жизнь, если не побоится. За что бы не взялся Рак, у него все получится сделать на «ура». При этом Ракам не приходится убеждать людей в своей правоте, потому что все уже сделала природа.
Лев
Львы постоянно добиваются того, чего хотят, потому что имеют прямую связь с космосом. Можно сказать, что Львы — это те самые счастливчики, которые получили самые лучший и выгодный дар Вселенной, который знают, как применять.
Дева
Девы — это тот самый знак, который в буквальном смысле слова может читать мысли. Девы прекрасно разбираются в людях, поэтому держат подле себя только самых преданных и верных. Девы никогда не станут общаться с плохим человеком.
Весы
Все Весы обладают даром ясновидения, который так же можно назвать и проклятьем. Если у них что-то не получится, они знают это заранее, поэтому расстраиваются, но продолжают делать. При этом Весы думают, что у них просто хорошо развитая интуиция.
Скорпион
Скорпионы — это те самые ведьмы, которые якшаются с нечистой силой. Это происходит на подсознательном уровне, поэтому Скорпионы могут даже не догадываться о своей способности. При этом они обладают возможностью повелевать нечистью, поэтому могут ее отгонять.
Стрелец
Стрельцы наделены способностью материализовать свои мысли. Все, о чем бы они не подумали, становится реальностью. Тем не менее назвать эту способность хорошей нельзя, потому что плохие мысли Стрельцов также воплощаются в жизнь.
Козерог
Козерог — это самый прозаичный знак Зодиака, который не верит в магию и потустороннюю силу. При этом магическими способностями он тоже не обделен. Козероги обладают невероятной защитой от колдовства и сглаза.
Водолей
Водолеи постоянно живут на позитиве и верят только в положительные приметы. Именно поэтому зло обходит их стороной. Можно сказать, что они способны отбивать от себя все неудачи. С какой-то стороны их способность работает, как и способность Козерогов. Вот только Водолеи верят в магию.
Рыбы
Рыбы — это те самые соблазнители, которые являются ходячим любовным зельем. Они легко очаровывают противоположный пол, поэтому у них часто бывают интрижки. При этом к поискам постоянно партнера Рыбы относятся крайне серьезно.