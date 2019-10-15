Разводы и ранние браки: астрологи назвали идеальный возраст для брака по знаку Зодиака

То же самое пытаются сделать все молодые девушки, пытаясь предугадать собственную судьбу. На самом же деле на время наступления этого волшебного момента влияют даже не десятки — сотни факторов. От самых очевидных — существования партнера, финансового состояния, — до достаточно экзотических — характера, традиций, и даже… знаков Зодиака тех, кто все-таки собирается вступить в брак.

Овен

Овнов нельзя назвать терпеливыми. Их раздражают паузы, ожидания, задержки. Они торопятся принять решение, торопятся удовлетворить собственные желания, «живут сегодняшним днем». Обычно девушки-Овны замуж выходят достаточно быстро, через несколько месяцев после знакомства. А вот звезды советуют им притормозить и немного подумать, прикинуть, принесет ли счастье такой скоропалительный брак.

Звезды советуют все как следует обдумать и все-таки отправиться в ЗАГС после 30 лет.

Телец

По контрасту и решительным и своенравным Овном, Тельца можно назвать медлительным и даже нерешительным. Но именно представители этого знака больше всех остальных знаков зодиака верят в любовь до гробовой доски и мечтают прожить в счастливом браке как минимум 80 лет. Некоторые Тельцы готовы менять партнеров, пока не найдут «того самого» — а другие согласны терпеливо ждать, когда же на горизонте появится единственный суженый.

Звезды советуют взвесить все «за» и «против» и сыграть свадьбу примерно в 30 лет.

Близнецы

Близнецы обожают своих партнеров, но еще больше они любят себя. К тому же Близнецы ненавидят скучать. Понятно, что не каждому партнеру будет по силам удовлетворять все желания этого непростого знака. Но Близнецы на разрыв сразу не пойдут, они замкнутся в себе или постараются найти отдушину в творчестве или работе. Понятно, что в поисках своего единственного Близнецы могут выйти замуж не один раз. Или сделают это, после долгих размышлений, когда смогут управлять уже собственными желаниями.

Звезды подсказывают прислушаться к голосу разума и открыть дверь ЗАГСа после 36 лет.

Рак

Раки из тех, кто выходят замуж рано. Да и астрологи не советуют откладывать свадьбу надолго. Однако здесь есть и оборотная сторона — раку тяжело покинуть дом родителей, поэтому совсем непросто начать вить собственное гнездо. Поэтому звезды советуют сначала попробовать жить отдельно, ведь вас в родительском доме всегда встретят тепло и радостно.

Звезды советуют раздумывать не очень долго и выйти замуж после 23 лет.

Лев

Львы — отличные любовники и надежные супруги, они готовы жить с избранником счастливо и не искать удовольствий на стороне. И тут только одна «небольшая» задача — найти того единственного, кто сможет соответствовать высоким требования Льва.

Для Льва совет звезд таков: не торопитесь, ваше время придет в 38—41 год.

Дева