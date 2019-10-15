Разводы и ранние браки: астрологи назвали идеальный возраст для брака по знаку Зодиака

Нет одного, единственно правильного возраста, когда разные люди могут вступить в брак, хотя психологи, физиологи и другие специалисты прилагают немало сил, чтобы этот возраст вычислить, пишет Слово без границ.
То же самое пытаются сделать все молодые девушки, пытаясь предугадать собственную судьбу. На самом же деле на время наступления этого волшебного момента влияют даже не десятки — сотни факторов. От самых очевидных — существования партнера, финансового состояния, — до достаточно экзотических — характера, традиций, и даже… знаков Зодиака тех, кто все-таки собирается вступить в брак.
Овен
Овнов нельзя назвать терпеливыми. Их раздражают паузы, ожидания, задержки. Они торопятся принять решение, торопятся удовлетворить собственные желания, «живут сегодняшним днем». Обычно девушки-Овны замуж выходят достаточно быстро, через несколько месяцев после знакомства. А вот звезды советуют им притормозить и немного подумать, прикинуть, принесет ли счастье такой скоропалительный брак.
Звезды советуют все как следует обдумать и все-таки отправиться в ЗАГС после 30 лет.
Телец
По контрасту и решительным и своенравным Овном, Тельца можно назвать медлительным и даже нерешительным. Но именно представители этого знака больше всех остальных знаков зодиака верят в любовь до гробовой доски и мечтают прожить в счастливом браке как минимум 80 лет. Некоторые Тельцы готовы менять партнеров, пока не найдут «того самого» — а другие согласны терпеливо ждать, когда же на горизонте появится единственный суженый.
Звезды советуют взвесить все «за» и «против» и сыграть свадьбу примерно в 30 лет.
Близнецы
Близнецы обожают своих партнеров, но еще больше они любят себя. К тому же Близнецы ненавидят скучать. Понятно, что не каждому партнеру будет по силам удовлетворять все желания этого непростого знака. Но Близнецы на разрыв сразу не пойдут, они замкнутся в себе или постараются найти отдушину в творчестве или работе. Понятно, что в поисках своего единственного Близнецы могут выйти замуж не один раз. Или сделают это, после долгих размышлений, когда смогут управлять уже собственными желаниями.
Звезды подсказывают прислушаться к голосу разума и открыть дверь ЗАГСа после 36 лет.
Рак
Раки из тех, кто выходят замуж рано. Да и астрологи не советуют откладывать свадьбу надолго. Однако здесь есть и оборотная сторона — раку тяжело покинуть дом родителей, поэтому совсем непросто начать вить собственное гнездо. Поэтому звезды советуют сначала попробовать жить отдельно, ведь вас в родительском доме всегда встретят тепло и радостно.
Звезды советуют раздумывать не очень долго и выйти замуж после 23 лет.
Лев
Львы — отличные любовники и надежные супруги, они готовы жить с избранником счастливо и не искать удовольствий на стороне. И тут только одна «небольшая» задача — найти того единственного, кто сможет соответствовать высоким требования Льва.
Для Льва совет звезд таков: не торопитесь, ваше время придет в 38—41 год.
Дева
Девы — большие труженики. Чаще они ставят перед собой высокие карьерные цели, а личной жизнью занимаются в свободное от работы время. А вот надежного партнера, при этом, они встречают достаточно рано. Поэтому Дева, скорее всего, просто согласится на предложение, думая при этом о том, что же происходит на работе.
Девы смогут заключить удачный брак или в 21—24 года или в 27—29 лет.
Весы
Весы готовы выйти замуж, едва получив паспорт. Но делать этого не следует — ведь партнера, как бы банально это не звучало, хорошо бы узнать получше. Хотя, если молодой брак все же распался, Весам расстраиваться не надо. Ведь второй союз может стать куда прочнее.
Весам звезды советуют заключить надежный союз после 35 лет.
Скорпион
Скорпион невероятно эмоционален. Он или безумно влюблен, или так же бесконечно равнодушен, теряя всякий интерес к вчерашнему любимому партнеру. Здесь все дело в том, что Скорпион мгновенно теряет доверие при первых же сомнениях. И не способен повторно поверить человеку, которые его якобы «предал». Поэтому Скорпиону лучше не торопиться и дождаться своего «звездного часа».
Звезды подсказывают, что лучший возраст для удачного брака у Скорпионов — после 37 лет.
Стрелец
Стрельцы — один из самых свободолюбивых знаков. При этом они готовы обдумывать свое решение достаточно долго. Правда, если повезет найти того, кто разделяет все идеи Стрельцов или готов на головокружительные авантюры, счастливый союз сложится и достаточно рано.
Звезды подсказывают, что лучше всего выйти замуж Стрельцу в 35 лет и чуть позже.
Козерог
Как правило, Козерог выходит замуж рано и так же рано заводит детей. И все потому, что умеет планировать собственное время и ответственен за каждый свой шаг. К тому же Козероги обожают собственный дом. Но тут есть и еще один аспект: когда семейный фундамент построен, можно спокойно заниматься карьерой.
Звезды видят для Козерогов два удачных «брачных возраста»: 25 лет и 41 год.
Водолей
Водолеи, как и Стрельцы, свободолюбивы. Они могут ни разу не выйти замуж и при этом не чувствовать себя обделенными. Они уникальны и оригинальны, в любых отношениях ставят на первое место себя и свои намерения. А уж если решаются на брак, то делают это в весьма зрелом возрасте. Также для Водолея брак — это союз с человеком, который всегда и во всем их поддержит.
Водолеям звезды советуют не торопиться — в 45 лет «жизнь только начинается».
Рыбы
Рыбы — удивительно глубокие люди, сосредоточенные на внутреннем мире. Для них главное найти человека, который одобрит эту склонность к творческому сосредоточению. Союз с таким партнером будет долгим и достаточно спокойным. А если такой человек не найдется, в поисках родной души может пройти не один год.
Рыбам звезды советуют выйти замуж до 27 лет.