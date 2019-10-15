Деми Роуз поделилась фото, которое обнажило ее главную проблему — размер бикини

Многие знают, как тяжело найти вещь с нужными параметрами, если природа чем-то одарила от души. И Деми Роуз знает о таких проблемах не понаслышке, ведь с пышными формами девушки каждый день — настоящее сражение. В этот раз модель выбрала красивый розовый купальник с рюшами. Да вот беда — снова промахнулась с размером, отчего немаленькая грудь Деми с трудом уместилась в топе.

Фото неудачной попытки девушка выложила в «Инстаграме», кокетливо спрятав самое главное в тень. Деми понадеялась, что внимание подписчиков будет сфокусировано на живописном бассейне с водопадом на заднем плане. Но не тут-то было. Фанаты все разглядели и поспешили утешить девушку, что так даже лучше.