Куда поехать в 2020 году: определены лучшие направления

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем – тайский Бурирам. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Рейтинг основан на данных о бронировании жилья. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".
Так, оказывается, что на 2020 год больше всего поездок уже запланировано в места, где готовятся к масштабным событиям. С мыса Канаверал стартует исследовательская программа NASA "Марс-2020", а в бразильской Убатубе пройдут многочисленные соревнования по серфингу.