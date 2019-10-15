Вт, 15.10.2019
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Куда поехать в 2020 году: определены лучшие направления

Милуоки, штат Висконсин, США

ФОТО: Christopher Boswell / PantherMedia / Christopher Boswell

Популярный сервис Airbnb назвал лучшие популярные туристические направления в 2020 году, которые больше всего привлекают туристов, пишет Сегодня.

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем – тайский Бурирам. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Бильбао, Испания

ФОТО: Maurizio Milanesio / PantherMedia / Maurizio Milanesio

Рейтинг основан на данных о бронировании жилья. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".

Так, оказывается, что на 2020 год больше всего поездок уже запланировано в места, где готовятся к масштабным событиям. С мыса Канаверал стартует исследовательская программа NASA "Марс-2020", а в бразильской Убатубе пройдут многочисленные соревнования по серфингу.

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