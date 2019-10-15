Куда поехать в 2020 году: определены лучшие направления

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США. На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем – тайский Бурирам. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Бильбао, Испания ФОТО: Maurizio Milanesio / PantherMedia / Maurizio Milanesio

Рейтинг основан на данных о бронировании жилья. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".