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  • Секс, родители, дети: пять причин посетить лекцию психолога-сексолога Марины Кучерявой в Таллинне

Секс, родители, дети: пять причин посетить лекцию психолога-сексолога Марины Кучерявой в Таллинне

Психолог-сексолог Мариня Кучерявая

ФОТО: Промо

Впервые в Таллинне 8 ноября в Национальной Библиотеке выступит Марина Кучерявая из Швейцарии с лекцией, которая будет полезна как состоявшимся родителям, так и будущим.

Вы получите много практических знаний о психо-сексуальном развитии личности:

  • во внутриутробном периоде;
  • в первые годы жизни;
  • в эдипальной фазе (3 года);
  • в препубертате (8 лет);
  • в пубертате (половое созревание).

На лекции вы сможете услышать о том, как принимать естественную сексуальность наших детей, как сопровождать ребенка в естественном развитии и проявлении его сексуальностии не препятствовать проявлению и развитию телесности, как смотреть в себя, когда у нас поднимается страх, как видеть ограничивающие убеждения в этой теме.

Также речь пойдет о: 

  • как развивается наша Сексуальность на протяжении всего детства.
  • Что на это влияет?
  • Какие последствия этого мы видим сегодня?
  • Какие этапы мы проходим на пути нашего формирования, как мужчины и женщины?

Эта лекция полезна тем, кто стремится познать свою сексуальную часть, увидеть моменты, которые нужно исправить.

Марина Кучерявая (Швейцария) – психолог, сексолог, культуролог, системный расстановщик, член Suisse RISE Association (Ассоциация русскоговорящих психологов в Швейцарии), International Systemic Constellations Association (Международная ассоциация системных расстановок), УАСР (Украинская ассоциация системных расстановок).

Подробную информацию можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ждём всех желающих на обучающую лекцию с Мариной Кучерявой!

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