Секс, родители, дети: пять причин посетить лекцию психолога-сексолога Марины Кучерявой в Таллинне

Впервые в Таллинне 8 ноября в Национальной Библиотеке выступит Марина Кучерявая из Швейцарии с лекцией, которая будет полезна как состоявшимся родителям, так и будущим.
Вы получите много практических знаний о психо-сексуальном развитии личности:
- во внутриутробном периоде;
- в первые годы жизни;
- в эдипальной фазе (3 года);
- в препубертате (8 лет);
- в пубертате (половое созревание).
На лекции вы сможете услышать о том, как принимать естественную сексуальность наших детей, как сопровождать ребенка в естественном развитии и проявлении его сексуальностии не препятствовать проявлению и развитию телесности, как смотреть в себя, когда у нас поднимается страх, как видеть ограничивающие убеждения в этой теме.
Также речь пойдет о:
- как развивается наша Сексуальность на протяжении всего детства.
- Что на это влияет?
- Какие последствия этого мы видим сегодня?
- Какие этапы мы проходим на пути нашего формирования, как мужчины и женщины?
Эта лекция полезна тем, кто стремится познать свою сексуальную часть, увидеть моменты, которые нужно исправить.
Марина Кучерявая (Швейцария) – психолог, сексолог, культуролог, системный расстановщик, член Suisse RISE Association (Ассоциация русскоговорящих психологов в Швейцарии), International Systemic Constellations Association (Международная ассоциация системных расстановок), УАСР (Украинская ассоциация системных расстановок).
Подробную информацию можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Ждём всех желающих на обучающую лекцию с Мариной Кучерявой!