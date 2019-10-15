Секс, родители, дети: пять причин посетить лекцию психолога-сексолога Марины Кучерявой в Таллинне

На лекции вы сможете услышать о том, как принимать естественную сексуальность наших детей, как сопровождать ребенка в естественном развитии и проявлении его сексуальностии не препятствовать проявлению и развитию телесности, как смотреть в себя, когда у нас поднимается страх, как видеть ограничивающие убеждения в этой теме.