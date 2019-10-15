Популярная 54-летняя голливудская актриса в бикини показала, что возраст - это просто цифра

По мнению Элизабет Хёрли, если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сама. Именно поэтому, объявив о пополнении в своей коллекции купальников, актриса решила продемонстрировать их на себе. Но одного звезда не учла — её подтянутая фигура затмила всю прелесть пляжной одежды.

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На опубликованном снимке Лиз предстала в максимально естественном свете. Актриса не стала надевать никаких украшений — лишь уложила волосы и подвела глаза, её визитную карточку. Своим взглядом Элизабет сражает наповал уже много лет, он не подвёл её и в этот раз.

Ты всегда выглядишь потрясающе, а эти глаза просто невозможно не заметить,

Ты вообще стареешь?

Ты в саду прячешь фонтан вечной молодости?

- написали восторженные фанаты.