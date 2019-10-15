Вт, 15.10.2019
Ведущий объявил этот конкурс в таллиннском ночном клубе и ситуация вышла из-под контроля СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Популярная 54-летняя голливудская актриса в бикини показала, что возраст - это просто цифра

Популярная 54-летняя голливудская актриса в бикини показала, что возраст - это просто цифра

Элизабет Хёрли

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

54-летняя Элизабет Хёрли не так часто радует поклонников откровенными снимками. Но в этот раз подписчикам повезло, и их взгляду предстала прекрасная картина, пишет Лайф.

По мнению Элизабет Хёрли, если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сама. Именно поэтому, объявив о пополнении в своей коллекции купальников, актриса решила продемонстрировать их на себе. Но одного звезда не учла — её подтянутая фигура затмила всю прелесть пляжной одежды.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

На опубликованном снимке Лиз предстала в максимально естественном свете. Актриса не стала надевать никаких украшений — лишь уложила волосы и подвела глаза, её визитную карточку. Своим взглядом Элизабет сражает наповал уже много лет, он не подвёл её и в этот раз.

Ты всегда выглядишь потрясающе, а эти глаза просто невозможно не заметить,

Ты вообще стареешь?

Ты в саду прячешь фонтан вечной молодости?

- написали восторженные фанаты.

Многие фанаты то в шутку, то на полном серьёзе возмущаются тем, как на протяжении многих лет совершенно не меняется Элизабет. Но актриса никогда не скрывала свои способы и средства: спорт, правильное питание, хорошая уходовая косметика и бережливое отношение к своему телу. Такая внешность не даётся природой, всё достигается упорным трудом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ