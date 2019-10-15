Популярная 54-летняя голливудская актриса в бикини показала, что возраст - это просто цифра

54-летняя Элизабет Хёрли не так часто радует поклонников откровенными снимками. Но в этот раз подписчикам повезло, и их взгляду предстала прекрасная картина, пишет Лайф.
По мнению Элизабет Хёрли, если хочешь сделать что-то хорошо, то делай это сама. Именно поэтому, объявив о пополнении в своей коллекции купальников, актриса решила продемонстрировать их на себе. Но одного звезда не учла — её подтянутая фигура затмила всю прелесть пляжной одежды.
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На опубликованном снимке Лиз предстала в максимально естественном свете. Актриса не стала надевать никаких украшений — лишь уложила волосы и подвела глаза, её визитную карточку. Своим взглядом Элизабет сражает наповал уже много лет, он не подвёл её и в этот раз.
Ты всегда выглядишь потрясающе, а эти глаза просто невозможно не заметить,
Ты вообще стареешь?
Ты в саду прячешь фонтан вечной молодости?
- написали восторженные фанаты.
Многие фанаты то в шутку, то на полном серьёзе возмущаются тем, как на протяжении многих лет совершенно не меняется Элизабет. Но актриса никогда не скрывала свои способы и средства: спорт, правильное питание, хорошая уходовая косметика и бережливое отношение к своему телу. Такая внешность не даётся природой, всё достигается упорным трудом.